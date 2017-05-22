Эксперт: снятие ограничений повысит "экономическое общение" России и Турции

Россия и Турция подписали заявление о взаимном снятии ограничений в торговле. Экономист Антон Шабанов в эфире радио Sputnik отметил, что эта мера "пойдет в плюс" и России, и Турции.

Россия и Турция подписали совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле, подписи под документом поставили вице-премьеры двух государств – Аркадий Дворкович и Мехмет Шимшек.

На церемонии присутствовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава турецкого правительства Бинали Йылдырым.

Москва ввела эмбарго на поставки из Турции некоторых продуктов с января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Позднее часть ограничений сняли. В начале мая президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил о договоренности по "комплексному решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле".

Медведев в понедельник, 22 мая, принял участие в саммите Организации Черноморского экономического сотрудничества, на полях которого он провел переговоры с турецким коллегой. Как ранее сообщали в пресс-службе правительства, в рамках визита в Стамбул у премьера также должны состояться переговоры с президентом Турции.

Независимый экономический эксперт Антон Шабанов считает, что снятие ограничений положительно скажется на экономиках обеих стран.

"Это, разумеется, очень положительно отразится на сальдо торгового баланса России, потому что у нас вырастет товарооборот. Как известно, вообще любые санкции и контрсанкции – это не рыночный тип отношений и не рыночные методы ведения отношений. Как только они уходят, рынок сам себя стабилизирует и, как правило, наращивает объемы. А это всегда "в плюс" экономикам обеих стран, потому что растет экономическое общение, торговля, а как следствие, и прибыльность компаний и рост экономик обеих стран", – сказал Антон Шабанов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, российские компании, которые "с умом" использовали тот период, когда существовало эмбарго на товары из Турции, смогут и сейчас без проблем конкурировать с турецкими производителями.

"Те компании, продукция которых выросла в качестве, они продавали ради не просто получения быстрой выручки, а вкладывались в производство, чтобы его усовершенствовать, повысить качество товаров, они, естественно, останутся. Эти компании будут успешно конкурировать с турецкими товарами, которые появятся на нашем рынке", – отметил экономист.

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