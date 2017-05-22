Мнение: Польша идет на "стахановские" планы ради внимания США

По данным польских СМИ, президент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО в Брюсселе объявит об увеличении военных расходов страны. Как предположил в эфире радио Sputnik эксперт Юрий Борисенок, польскому примеру из стран НАТО мало кто последует.

Президент Польши Анджей Дуда на брюссельской встрече глав стран НАТО объявит о готовности увеличить военные расходы страны. Об этом в интервью Польскому агентству печати сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох. 25 мая в Брюсселе состоится встреча глав государств, входящих в НАТО.

"Нас интересует вовлечение НАТО и стран-союзников в обеспечение безопасности восточного фланга. Президент также хочет подчеркнуть готовность Польши к несению больших затрат, связанных с безопасностью", – сказал Солох. Он отметил, что "расходы на оборону в Польше колеблются вокруг 2% ВВП, и есть политическая воля…, чтобы официально эти расходы увеличивать, доведя в конечном итоге до 2,5%".

Доцент кафедры истории южных и западных славян Исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Юрий Борисенок считает, что через увеличение военных расходов польские власти надеются привлечь благосклонное внимание Вашингтона.

"Польша, видимо, пытается бежать немного "впереди паровоза". Дональд Трамп ведь стыдил своих союзников по НАТО тем, что они не доводят свои военные расходы до 2%. А здесь речь идет о "стахановских" планах – сразу 2,5%. Наверняка польские власти надеялись на немного другое руководство в Вашингтоне, которое поддерживало бы их куда более активно. Но пока польская политика Дональда Трампа как-то очень плохо просматривается. А противоречия между правящими в Варшаве политиками и руководством Евросоюза, в котором заседает их злейший политический противник – Дональд Туск, хорошо известны. Поэтому здесь, мне кажется, цель – улучшить отношения с Вашингтоном одним росчерком пера, чтобы привлечь к себе приоритетное внимание", – сказал Юрий Борисенок в эфире радио Sputnik.

При этом эксперт выразил мнение, что в НАТО польскому примеру мало кто последует.

"Думаю, что пример не будет заразительным. Тем же странам Прибалтики будет достаточно сложно изыскать в своих не самых богатых бюджетах дополнительные средства. И уж точно – таким новым членам НАТО как Румыния и Болгария. Они вступали в Евросоюз позже Польши, им сложнее будет это сделать, так как их экономика совсем неказиста. Поэтому, мне кажется, что примеру Варшавы особенно никто следовать и не будет. А крупные европейские экономики аккуратно доведут военные расходы до 2%, если им выгодно это будет, или даже будут противиться доведению расходов до этих заветных 2%", – предположил Юрий Борисенок.

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