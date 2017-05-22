Американист: Маккейн – шоумен-одиночка с "большим отклонением от нормы"

Американский сенатор Джон Маккейн в оскорбительной форме высказался в адрес Владимира Путина и Сергея Лаврова. Американист Сергей Судаков в эфире радио Sputnik отметил, что даже среди однопартийцев Маккейн давно не пользуется уважением.

Американский сенатор Джон Маккейн считает, что главе российского МИД Сергею Лаврову "нечего делать в овальном кабинете". Об этом он заявил на передаче Fox News Sunday, комментируя недавнюю встречу Лаврова и Дональда Трампа в Вашингтоне.

Маккейн назвал российского министра "марионеткой бандита и убийцы" и "пропагандистом и приспешником" Владимира Путина. Российского президента американский сенатор обвинил в том, что он "применял российское высокоточное оружие для ударов по больницам Алеппо".

Известный своей резко антироссийской позицией сенатор ранее уже позволял себе подобные высказывания в адрес Владимира Путина. Кроме того, он не раз обвинял Россию в том, что ее ВКС якобы наносят в Сирии удары по мирной инфраструктуре, а не по позициям боевиков. Представители Минобороны РФ эту информацию опровергали.

Также Маккейн хочет ввести новые санкции против Москвы из-за ее "вмешательства" в выборы в США. При этом доказательств вины Кремля ни он, ни его коллеги-сенаторы до сих пор не предъявили.

Политолог, американист Сергей Судаков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что даже среди однопартийцев Маккейн давно не пользуется уважением.

"Не следует говорить о том, что "ястреб" Маккейн является тем гласом, который может поддержать вся Республиканская партия. По большому счету, он шоумен-одиночка. Еще в юности над ним довлела тень его отца-генерала, который возглавлял Военно-морские силы США. Маккейн всегда рос в его тени, пытаясь отличиться. И сейчас он продолжает биться и бьется так, чтобы показать, что он является, прежде всего, шоуменом, а не политиком. Но каждый раз, показывая свою некомпетентность, он еще больше утрачивает доверие американского сообщества, в котором и так к Маккейну относятся по принципу: собака лает, караван идет. Уважения к нему нет. Поэтому его оскорбительные заявления сделаны для того, чтобы поднять свой личный, персональный рейтинг. Ему постоянно нужно поддерживать имидж скандалиста. А тема России как нельзя лучше подходит для этого", – сказал Сергей Судаков.

Он напомнил, что сенатор-республиканец Рэнд Пол недавно нелестно отозвался о психическом состоянии своего коллеги и однопартийца. Пол предположил, что Джон Маккейн дает очень веские основания для ограничения срока полномочий, поскольку он "уже не в самом расцвете сил и, возможно, слегка свихнулся".

Сергей Судаков напомнил несколько фактов из биографии Маккейна.

"Во-первых, он получил рекордное количество сотрясений мозга, когда занимался боксом. Он неоднократно неудачно катапультировался с палубной авиации, приземлялся весь переломанный и с тяжелейшими сотрясениями мозга. После того, как пять с половиной лет он отсидел в ямах во Вьетнаме, врачи поставили очень жесткий диагноз – психическое расстройство, связанное с аутизмом. И то, что мы сейчас видим – это очень большие отклонения от нормы", – отметил Сергей Судаков.

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