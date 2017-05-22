США
22.0522 мая14:08МСК
USD57.16-0.31
EUR63.65-0.35
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Американист: Маккейн – шоумен-одиночка с "большим отклонением от нормы"

13:5322.05.2017
0280
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСенатор США Джон Маккейн. Архивное фотоСенатор США Джон Маккейн. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Американский сенатор Джон Маккейн в оскорбительной форме высказался в адрес Владимира Путина и Сергея Лаврова. Американист Сергей Судаков в эфире радио Sputnik отметил, что даже среди однопартийцев Маккейн давно не пользуется уважением.

Американский сенатор Джон Маккейн считает, что главе российского МИД Сергею Лаврову "нечего делать в овальном кабинете". Об этом он заявил на передаче Fox News Sunday, комментируя недавнюю встречу Лаврова и Дональда Трампа в Вашингтоне.

Маккейн назвал российского министра "марионеткой бандита и убийцы" и "пропагандистом и приспешником" Владимира Путина. Российского президента американский сенатор обвинил в том, что он "применял российское высокоточное оружие для ударов по больницам Алеппо".

Американский сенатор Джон Маккейн
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Политолог: "истерика" Маккейна вызвана итогами визита Лаврова в США

Известный своей резко антироссийской позицией сенатор ранее уже позволял себе подобные высказывания в адрес Владимира Путина. Кроме того, он не раз обвинял Россию в том, что ее ВКС якобы наносят в Сирии удары по мирной инфраструктуре, а не по позициям боевиков. Представители Минобороны РФ эту информацию опровергали.

Также Маккейн хочет ввести новые санкции против Москвы из-за ее "вмешательства" в выборы в США. При этом доказательств вины Кремля ни он, ни его коллеги-сенаторы до сих пор не предъявили. 

Политолог, американист Сергей Судаков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что даже среди однопартийцев Маккейн давно не пользуется уважением.      

"Не следует говорить о том, что "ястреб" Маккейн является тем гласом, который может поддержать вся Республиканская партия. По большому счету, он шоумен-одиночка. Еще в юности над ним довлела тень его отца-генерала, который возглавлял Военно-морские силы США. Маккейн всегда рос в его тени, пытаясь отличиться. И сейчас он продолжает биться и бьется так, чтобы показать, что он является, прежде всего, шоуменом, а не политиком. Но каждый раз, показывая свою некомпетентность, он еще больше утрачивает доверие американского сообщества, в котором и так к Маккейну относятся по принципу: собака лает, караван идет. Уважения к нему нет. Поэтому его оскорбительные заявления сделаны для того, чтобы поднять свой личный, персональный рейтинг. Ему постоянно нужно поддерживать имидж скандалиста. А тема России как нельзя лучше подходит для этого", – сказал Сергей Судаков.

Он напомнил, что сенатор-республиканец Рэнд Пол недавно нелестно отозвался о психическом состоянии своего коллеги и однопартийца. Пол предположил, что Джон Маккейн дает очень веские основания для ограничения срока полномочий, поскольку он "уже не в самом расцвете сил и, возможно, слегка свихнулся".

Сергей Судаков напомнил несколько фактов из биографии Маккейна. 

"Во-первых, он получил рекордное количество сотрясений мозга, когда занимался боксом. Он неоднократно неудачно катапультировался с палубной авиации, приземлялся весь переломанный и с тяжелейшими сотрясениями мозга. После того, как пять с половиной лет он отсидел в ямах во Вьетнаме, врачи поставили очень жесткий диагноз – психическое расстройство, связанное с аутизмом. И то, что мы сейчас видим – это очень большие отклонения от нормы", – отметил Сергей Судаков.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена