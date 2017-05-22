Политик: Киев устроил блокаду Приднестровья по команде "заказчика"

Украина ввела продовольственную блокаду Приднестровья. Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Киев пытается раскачать маховик конфликта.

Украина запретила транзит через свою территорию продовольственных грузов, направляющихся в Приднестровье.

Как заявил ранее министр сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР Ефимий Коваль, транзит продовольствия в непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику через территорию Украины с 20 мая возможен только по согласованию с Кишиневом. Это следует из письма, которое Минсельхоз Приднестровья получил от Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В письме сообщается, что инициатором запрета выступило Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономики СБУ. По мнению украинских контрразведчиков, такое решение должно способствовать "локализации угроз национальной безопасности".

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что киевские власти намеренно обостряют ситуацию.

"Украине на сегодняшний момент необходимо вернуться в международную повестку дня, поэтому она пытается "злить" Россию, создавая серьезные проблемы. Президент России заявлял, что наших граждан в Приднестровье – а их около 200 тысяч человек – мы не оставим без внимания и без поддержки. Поэтому Украина раскачивает маховик конфликта, надеясь толкнуть Россию на неадекватные действия. Но работа нашего внешнеполитического ведомства безукоризненна", – сказал Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Украина сама несет убытки из-за блокады, но власти в Киеве вынуждены исполнять "заказ".

"Украина тоже теряет, потому что проблема с транзитом – это ее собственные деньги, она сама себя ограничивает в этой части. Но есть заказчик, который четко дает команды. Этот заказчик, как всегда, Запад. Западу нужно сделать из России монстра и ослабить ее. Конфликт на юго-востоке Украины, конфликт, который пытается развязать Украина на территории Приднестровья – все это направлено на бюджет российского государства. И на то, чтобы Россия пошла на неадекватные действия", – считает политик.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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