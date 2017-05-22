Ганжара: введение виз с Россией будет опасным шагом для Киева

В Верховной раде вновь призвали рассмотреть вопрос о визовом режиме с Россией. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik выразил мнение, что введение виз с РФ, прежде всего, негативно скажется на самой Украине.

Фракция коалиции "Народный фронт" в украинском парламенте вновь призвала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией, заявил в понедельник лидер фракции Максим Бурбак.

"Хочу напомнить о законопроекте о введении визового режима с РФ. Мы должны использовать все оправданные методы для борьбы с агрессором, который должен платить большую цену", – сказал Бурбак в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций.

Накануне украинские СМИ сообщили, что голосование об отмене безвизового режима с Россией может пройти уже на этой неделе. Обсуждение вопроса инициировали депутаты фракций парламентского большинства "Блок Петра Порошенко" и партии "Народный фронт". Однако в предварительной повестке работы парламента на этой неделе вопрос о введении виз с Россией не стоит.

В октябре 2016 года спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий предложил вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с Россией. Однако тогда замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что фракция не будет голосовать за постановление о рекомендации кабмину отменить безвизовый режим с РФ. По его словам, МИД Украины считает, что отмена безвизового режима с РФ – неправильный шаг. Кроме того, в России находятся большое количество украинцев, которые там работают, а введение визового режима сделает это невозможным.

Фракция " Народный фронт" неоднократно требовала вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с Россией после решения ЕС об отмене виз для украинцев.

Ранее статс-секретарь замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что РФ не стремится отгораживаться от Украины, но отреагирует соответствующим образом в случае введения Киевом виз.

Депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара считает, что если Киев пойдет на введение визового режима с РФ, то это еще больше усугубит положение на Украине.

"Сегодня рейтинг и действующего президента, и всей украинской верхушки находится на историческом минимуме всего политического опыта Украины. Действия киевского режима привели к тому, что говорить о том, что граждане Украины живут в полноценном государстве, не приходится. Сегодня, спустя три года после госпереворота, складывается катастрофическая ситуация. И если сейчас будет действительно принято решение о введении визового режима с Россией, это еще больше обрушит рейтинг существующей власти, хотя это и рейтингом-то назвать достаточно сложно. Конечно, нового Майдана ожидать не стоит. Но мы будем еще больше наблюдать те социальные противоречия, которые и так раздирают украинское общество", – сказал Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что Киев сегодня любыми способами пытается разорвать любые отношения с Россией.

"Украина предпринимает отчаянные и достаточно опасные попытки максимально разорвать те отношения, которые сегодня существуют между нашими странами, между нашими народами. Киев пытается разорвать исторические, семейные, родственные связи, которые связывают наши страны, и полностью сделать из Украины "антироссийский проект", каким она и задумывалась", – считает крымский депутат.

Он уверен, что введение визового режима между Украиной и Россией нанесет удар, в первую очередь, по украинской стороне.

"В этом вопросе (введение визового режима – ред.) пострадает украинская сторона. Для России это скажется лишь на ситуации на рынке труда. Сегодня из стран постсоветского пространства, из стран СНГ достаточно большое количество трудовых мигрантов хотели бы занять место украинцев, которые так или иначе встроены в систему трудовых отношений нашей страны", – заключил Владислав Ганжара.

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