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Политолог: "истерика" Маккейна вызвана итогами визита Лаврова в США

12:5222.05.2017
(обновлено: 12:53 22.05.2017)
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© AFP 2017 / Brendan SmialowskiАмериканский сенатор Джон МаккейнАмериканский сенатор Джон Маккейн
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Грубые высказывания сенатора США Джона Маккейна о главе МИД РФ и президенте России объясняются растерянностью противников президента Дональда Трампа в США. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Андрей Манойло.

Американский сенатор Джон Маккейн считает, что главе российского МИД Сергею Лаврову "нечего делать в Овальном кабинете". Об этом он заявил на передаче Fox News Sunday, комментируя недавнюю встречу Лаврова и Дональда Трампа в Вашингтоне.

Сенатор США Джон Маккейн. 2015 год
© AP Photo / Andrew Harnik
"Флажки для Трампа": недруги России расставили президентские ловушки

Маккейн назвал российского министра "марионеткой бандита и убийцы", а также "пропагандистом и приспешником" Владимира Путина. Российского президента американский сенатор обвинил в том, что тот "применял российское высокоточное оружие для ударов по больницам Алеппо".

Известный своей резко антироссийской позицией сенатор ранее уже позволял себе подобные высказывания в адрес Владимира Путина. Кроме того, он не раз обвинял Россию в том, что ее ВКС якобы наносят в Сирии удары по мирной инфраструктуре, а не по позициям боевиков. Представители Минобороны РФ эту информацию опровергали.

По мнению доктора политических наук, профессора МГУ Андрея Манойло, своими грубыми высказываниями сенатор Джон Маккейн лишь продемонстрировал свой низкий культурный уровень.

"Я думаю, что сенатор Маккейн занимается своим персональным пиаром, пытаясь показать, что он все еще имеет какой-то вес в Республиканской партии. Ну и, по всей видимости, долгое сидение в яме во время плена во Вьетнаме тоже не прошло для Маккейна даром. Если сенатор, политик такого высокого ранга, позволяет себе площадными ругательствами обзывать министра иностранных дел такого государства как Российская Федерация, а затем примерно в таких же выражениях обсуждать президента Российской Федерации, то это означает, что культурный  уровень сенатора Маккейна крайне низок. И, вообще-то, имеет смысл ему показаться медикам, потому что нормальные люди так себя не ведут. А политики тем более не имеют права позволять себе подобные выходки", – сказал Андрей Манойло в эфире радио Sputnik.

По его словам, визит Лаврова в Вашингтон и его беседа с президентом США вызвали крайнее беспокойство у противников Дональда Трампа в конгрессе. 

"Я думаю, что Маккейна очень сильно расстроил визит Лаврова в Вашингтон, который оказался неожиданным для очень многих американских политиков, особенно для тех, которые противостоят Дональду Трампу. Поскольку визит Лаврова, согласованный с Трампом – очень сильный его (президента США – ред.) ход. А то, что Лавров беседовал с Трампом, и противники президента в конгрессе не знают, о чем они разговаривали и о чем договорились – это тем более становится причиной для их очень сильного нервного возбуждения, независимо от того, к какой партии они принадлежат. Они никак не могут определить, какие действия им нужно предпринять, чтобы парировать эту угрозу, которая у них на горизонте появилась, потому что если Трамп договорится Россией, его позиции резко усилятся. Вот это состояние неопределенности  и приводит к появлению подобного рода истерий, ярким примером которых и является истерика сенатора Маккейна", – полагает Андрей Манойло.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Николай Иванов
Расскажите пожалуйста об итогах встречи, после которой США бомбили правительственные войска Сирии!
13:10
22.05.2017
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