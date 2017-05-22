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Мнение: США было выгодно затянуть с запросом о "вмешательстве РФ в выборы"

11:0522.05.2017
(обновлено: 11:09 22.05.2017)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкГорожане на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов на выборах президента СШАГорожане на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов на выборах президента США
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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В Совбезе РФ сообщили, что США обращались к России с запросами о "вмешательстве в выборы", однако сделали это "запоздало". Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американские элиты специально затягивали процесс.

США обращались к России за разъяснением в связи со взломом якобы российскими хакерами сервера Демократической партии перед прошлогодними президентскими выборами, сообщил газете "Коммерсант" заместитель секретаря Совбеза РФ Олег Храмов.

"Сделали они это запоздало. Первый запрос поступил за неделю до ноябрьских выборов", – сказал он.

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По его словам, Россия оперативно отреагировала на запрос. Храмов отметил, что в ответе были даны исчерпывающие ответы на поставленные вопросы, в том числе технического плана.

"Российские профильные ведомства своевременно реагируют на все поступающие от иностранных партнеров запросы. Поэтому ответ был дан сразу же, в ноябре. Была запрошена дополнительная информация, поскольку данные, содержавшиеся в их первом обращении, были размытыми и в основном повторяли сообщения СМИ. Наши компетентные ведомства, естественно, попросили партнеров дать конкретные IP-адреса, сигнатуры атак и так далее. Второй запрос, содержавший дополнительную информацию, пришел только в начале этого года. На него был оперативно дан развернутый ответ", – отметил заместитель секретаря Совбеза РФ.

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Храмов добавил, что до того, как обратиться к РФ за разъяснениями, "известные круги" в США задействовали пропаганду.

"По принципу политтехнологов "600 раз скажи, что человек неправ, и все в это поверят". Видимо, сделав свою ставку, они специально затянули направление в Россию официального запроса", – полагает он.

Политолог Владимир Киреев считает, что США было выгодно затягивать процесс с подачей запроса российской стороне.

"Поскольку внутри американской государственной машины работают представители разных политических групп, партий, кругов и клубов внутри этих партий, они заинтересованы в том, чтобы затягивать этот процесс для формирования образа врага из России для решения своих внутриполитических и внешнеполитических задач. При этом они ставят интересы своих политических групп выше интересов народа Соединенных Штатов и государства в целом, подчиняют их своим интересам", – сказал Владимир Киреев в эфире радио Sputnik.

Ранее США неоднократно обвиняли Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Результатов официального расследования власти США не предоставили. Россия неоднократно опровергала эти обвинения американских спецслужб. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассандж также опровергал какую-либо связь между сайтом и Россией.

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