Мнение: замена грантов США на кредиты повергнет Киев в "большой траур"

По сообщениям СМИ, США могут свернуть программы безвозмездной помощи на оборону для ряда стран, в том числе для Украины, заменив их на кредиты. Такого развития событий следовало ожидать, отметил в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев.

Вашингтон может свернуть программы безвозмездной помощи на оборонные нужды десяткам стран, в том числе Украине, заменив их на кредитование, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников и внутриведомственные документы, оказавшиеся в распоряжении газеты.

По словам неназванных чиновников, мера предусмотрена проектом бюджета администрации Дональда Трампа и может затронуть программы помощи на общую сумму примерно в миллиард долларов.

Источники газеты сообщили, что гранты на военную помощь для Израиля (3,1 млрд долларов), Египта (1,3 млрд долларов) и Иордании (250 млн долларов) будут сохранены.

Ранее администрация президента США представила проект бюджета на 2018 год, в котором предусматривается сокращение расходов госдепартамента на 28% при одновременном увеличении расходов министерства обороны на 10%.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев считает, что свертывания программ безвозмездной помощи США на оборонные нужды зарубежным странам следовало ожидать.

"Трамп еще в период предвыборной кампании обещал это сделать, так что он просто выполняет свои предвыборные обещания. Это его подход, подход бизнесмена: никому ничего даром. Естественно, из каждого правила есть исключения – это названные три страны, которым Трамп просто не может не дать денег… Но его принципиальный подход: хотите что-то у нас получить – покупайте. А Украина для него не является "особым" государством. Это просто "одна из стран". И она должна играть по тем правилам, которые он (президент США – ред.) считает приемлемыми", – сказал Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik.

По его мнению, замена безвозмездных грантов США на кредиты для Киева меняет очень многое.

"Если кредит будет коммерческий, то есть без гарантий правительства США, то Украина его, скорее всего, просто не получит. Потому что при таких экономических показателях ни один нормальный банк кредит не даст. Если же американское правительство предоставит гарантии под этот кредит, то его Украине, конечно, дадут, то контролировать его использование будут очень жестко. Так что на Украине, думаю, сейчас большой траур", – заключил Дмитрий Журавлев.

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