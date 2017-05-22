Политолог о бегстве Порошенко от толпы: он предназначен "на заклание"

В интернете появилось видео, на котором Петра Порошенко освистывают его сограждане. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik высказал мнение, что возможно, на Украине зреет ситуация для смены персоналий в верхах.

В сети появилось видео, на котором президент Украины Петр Порошенко покидает территорию Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" под свист людей, кричащих ему вслед: "Позор!".

Украинский лидер прибыл к мемориальному комплексу в Быковне под Киевом, чтобы отметить День памяти жертв политических репрессий, который отмечается в стране 21 мая, сообщает "Громадське радио". Там он выступил с речью, в ходе которой заявил, что "каждой клеточкой чувствует людоедское сходство нацистского и сталинского режимов".

Когда Порошенко уже собирался уходить, его окружили несколько десятков человек, которые начали задавать ему вопросы. В том числе украинского лидера спросили, почему "в самом бедном государстве Европы настолько богатый президент". Они также потребовали от него "придержать судей, чтобы те не воровали". Порошенко не стал отвечать на эти вопросы и покинул заповедник вместе с супругой. При этом люди кричали ему вслед "Позор!", "Брехло!" и "В отставку!".

В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак отметил, что все последние по времени шаги Киева в политике, экономике и социальной сфере способствовали росту разочарования граждан страны в действующей власти.

"Может быть, такие советники у Порошенко, которые желают ему скорейшей отставки и потери остатков электората, который его еще поддерживает. Может быть, они специально дают ему такие советы, чтобы его было легче сменить", – сказал Александр Дудчак в эфире радио Sputnik.

По его мнению, многие факты подталкивают к выводу, что на Украине, возможно, зреет ситуация для смены персоналий в верхах.

"В принципе, такое впечатление складывается, что Порошенко предназначен "на заклание". Нужно будет на кого-то списать все грехи, которые делала украинская власть в последние годы – а на его место посадить такого же. В принципе, для коллективного Запада это будет выход. Возложить на кого-то ответственность за весь негатив, а на его место посадить человека, который будет рассказывать украинцам новые сказки, а делать при этом будет примерно то же самое", – предположил Александр Дудчак.

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