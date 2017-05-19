Мнение: недоброжелатели Трампа в США ведут его к "красной черте" в Сирии

Советники президента США, подталкивающие его к ударам по сирийской армии, оказывают ему дурную услугу. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал аналитик Араик Степанян.

Ответственный секретарь Академии геополитических проблем Араик Степанян считает, что американские "силовики" встревожены успехами сирийской армии в борьбе против террористов и именно этим объясняются удары США по правительственным войскам Сирии.

Коалиция во главе с США в четверг вечером нанесла авиаудар по сирийским проправительственным силам в районе Ат-Танфа. Командование "на земле" посчитало действия этих отрядов "угрожающими силам коалиции". В Пентагоне сообщили, что удар был нанесен по колонне, которая вошла в "зону предотвращения конфликтов", где находились вооруженные формирования, поддерживаемые США. Коалиция включила эту атаку в перечень ударов по группировке "Исламское государство"*.

Минобороны Сирии в свою очередь сообщило, что атакованы были позиции сирийской армии, что привело "к жертвам и материальному ущербу". В Москве назвали действия коалиции США "совершенно неприемлемыми", поскольку они нарушают суверенитет Сирии.

В эфире радио Sputnik Араик Степанян высказал мнение, что советники Дональда Трампа, подталкивающие его к ударам по сирийской правительственной армии, создают опасную ситуацию для президента США.

"Мне кажется, что они хотят Трампа подвести под обвинение в совершении военных преступлений. Они все время нарушают международные законы, а ответственность-то ложится на президента США. А потом эти же люди ему предъявят претензии. Они оказывают ему очень дурную услугу. И здесь, мне кажется, у Трампа нет шансов выпутаться из этой ситуации. У него нет до сих пор своей команды, он уволил директора ФБР – но, думаю, таких людей хватает и в ЦРУ, и в Пентагоне. И они его своими ложными докладами ведут к "красной черте", за которой он должен будет для них стать полностью "своим". Иначе или импичмент, или обвинение в военных преступлениях", – предположил Араик Степанян.

По его словам, американские "силовики" явно обеспокоены успехами сирийской армии и хотели ли бы изменить эту ситуацию.

"Мне кажется, американцев пугает, что сирийские правительственные войска начинают достаточно успешно "давить" террористов. Уже удалось отмежевать, согласно астанинским соглашениям, террористов от "умеренной", хотя и вооруженной оппозиции. И сейчас американцы, получается, берут террористов под свою защиту, переводя их в статус "умеренной оппозиции", – заключил Араик Степанян.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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