Налобин: молодежь сейчас активно интересуется внешней политикой

Цифровая дипломатия очень важна для продвижения объективной информации о политике РФ. Такое мнение высказал в интервью радио Sputnik на Международном форуме русскоязычных вещателей начальник Отдела цифровой дипломатии ДИП МИД России Сергей Налобин.

В условиях обострившегося информационного противоборства цифровая дипломатия является стратегическим элементом в отражении пропагандистских атак против нашей страны. Такое мнение высказал в интервью радио Sputnik в рамках Третьего ежегодного международного форума "Русскоязычное вещание в условиях повышения роли информации в мире" начальник Отдела цифровой дипломатии Департамента информации и печати (ДИП) МИД России Сергей Налобин.

Форум организует Российская Академия Радио (РАР) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, а также при содействии ДИП МИД России. Задачи форума – содействовать формированию объективного образа России за рубежом, повышению уровня грамотности и владения русским языком в иностранных СМИ, продвижению русской культуры и русского языка.

Как рассказал в интервью радио Sputnik Сергей Налобин, интерес интернет-аудитории к аккаунтам МИД РФ заметно растет во всех социальных сетях.

"Мы стараемся охватить основные глобальные соцсети, мы представлены в Twitter, в Facebook, в нашей отечественной социальной сети "ВКонтакте", в Instagram. Кроме того, у нас есть официальные каналы в YouTube, в Periscope, в мессенджере Telegram. Также мы работаем на сервисе фотоматериалов Flickr. Естественно, в зависимости от страны мы смотрим, где та или иная социальная сеть в большей степени присутствует, там мы и стараемся работать… Если говорить по подписчикам в отдельных сетях, то у нас достаточно популярен Twitter, русскоязычный Twitter – это порядка 1 200 000 подписчиков, а также наши два англоязычные аккаунта. Это официальный аккаунт, где у нас уже порядка 145 000 подписчиков, и у нас есть еще имиджевый англоязычный аккаунт России в Twitter – @Russia, мы стараемся активно его использовать для освещения неполитических сюжетов. Там у нас сейчас идет значительный рост, там сейчас порядка 214 000 подписчиков. "В Контакте" идет рост, там у нас около 424 000 подписчиков. То есть люди интересуются, подписываются, рост мы наблюдаем практически везде", – отметил Сергей Налобин.

В том числе, по его словам, стоит особо отметить интерес со стороны молодежной аудитории.

"Мне кажется, что на достаточно высоком уровне сейчас молодежь интересуется внешней политикой. Я думаю, что это важная часть того, что называется активной гражданской позицией. Это можно только приветствовать, для этого мы и работаем. Мы хотим рассказать молодежи в нашей стране, да и во всем мире о нашей деятельности, о наших целях и задачах, о том, что российская внешняя политика носит сбалансированный мирный характер", – сказал Сергей Налобин.

Он отметил, что в условиях обострившегося информационного противоборства цифровая дипломатия является очень важным элементом в отражении соответствующих атак против нашей страны.

"Преимущество цифровой дипломатии мы видим в том, что она позволяет, во-первых, оперативно опровергать какие-то некорректные сведения, "фейки", разного рода негативные "вбросы", во-вторых, она позволяет предоставлять адекватную информацию, соответствующую действительности. И подтверждать, в том числе, данные из официальных источников. То есть, мы видим цифровую дипломатию как стратегический элемент в информационной борьбе, в отражении соответствующих атак против нашей страны", – заключил Сергей Налобин.

Аудиоверсия интервью будет опубликована позднее.

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