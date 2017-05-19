Военный эксперт: "ударные" подразделения ВДВ – лучшие среди лучших

В ВДВ появились первые "ударные" подразделения. Военный эксперт Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik отметил, что статус "ударные" присваивается подразделениям, частям и соединениям, которые вышли на самый высокий уровень воинского мастерства.

В Воздушно-десантных войсках появились "ударные" подразделения, сообщил журналистам командующий ВДВ Андрей Сердюков. Он отметил, что эти подразделения являются эталонными не только по укомплектованности и обеспеченности, но и по лучшим показателям подготовки личного состава.

Сердюков добавил, что этому статусу соответствуют одна полковая тактическая и одна батальонная тактическая группа в псковском соединении, а также еще несколько батальонных и несколько ротных тактических групп и разведывательных подразделений.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik отметил, что наименование "ударные" присваивается наиболее боеспособным подразделениям, частям и соединениям.

"Это подразделения, которые добились высоких результатов в боевой подготовке, которые вышли на определенный уровень воинского мастерства, слаженности и умения воевать по-современному. То есть экипированные по последнему слову боевой техники и военной технологии и ударно умеющие выполнять те задачи, которые перед ними ставит командование. На слове "ударно" делаю акцент именно потому, что они, конечно, лучшие среди лучших", – сказал Виктор Литовкинв эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что статус "ударных" присваивается приказом министра обороны.

"Как когда-то в Советской армии у нас были "гвардейские" части, но они имели звание по итогам Великой Отечественной войны, так сегодня будут "ударные" части, которые будут это доказывать ежегодно. Они должны быть лицом современной Российской армии и Военно-морского флота и регулярно подтверждать свое высокое воинское мастерство и предназначение", – сказал военный эксперт.

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