Политик: Киев принял решение о конфискации угля из Донбасса в истерике

В Киеве объявлено о решении конфисковать уголь, который завозят из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Создатель движения "Донецкая республика" Андрей Пургин в эфире радио Sputnik предположил, что речь идет о попытке давления на украинские компании.

Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик попросил фискальную службу страны и таможню конфисковать уголь, который незаконно завозят в страну из неподконтрольных Киеву районов Донбасса.

"Мы… направили в госфискальную службу и на энергетическую таможню обращение с просьбой при заходе угольной продукции на территорию Украины из зоны ОРДЛО (неподконтрольные Киеву территории Донбасса – ред.), чтобы эту продукцию конфисковали", – сказал министр, выступая в Верховной раде.

С 15 февраля в стране действует чрезвычайное положение в энергетике. Причиной подобных мер стала блокада поставок угля из Донбасса. Пятнадцатого марта Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел полную грузовую блокаду Донбасса. Ограничения будут действовать до тех пор, пока предприятия, находящиеся на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, не вернутся под украинскую юрисдикцию.

Киев планирует заменить антрацит из Донбасса импортом из ЮАР. В 2016 году антрацит поступал на Украину из двух стран – России (566,7 тысячи тонн) и ЮАР (366,6 тысячи тонн). Из-за торговой блокады Донбасса по итогам первого квартала 2017 года Россия осталась крупнейшим поставщиком угля в страну.

Создатель движения "Донецкая республика" Андрей Пургин в эфире радио Sputnik предположил, что заявление главы Минэнерго Украины – это попытка психологического давления на украинские компании, закупающие уголь у российских партнеров.

"Насколько я понимаю, речь идет об угрозе конфискации всего угля антрацитовой группы, который заходит с территории Российской Федерации. Ведь на угле, на каждом кусочке нет бирочки, на которой написано, добыт он в Донбассе или нет. И, похоже, что они просто пытаются сорвать коммерческие контракты угрозами конфискации этого угля", – полагает Андрей Пургин.

По его мнению, подобные действия направлены на то, чтобы разрушить сохраняющиеся хозяйственные связи между предприятиями Украины и России.

"Это истерическое решение Украины. Причем сомнительно, что уголь с Донбасса через Россию идет на Украину – по крайней мере, сомнительно, что весь этот уголь – с Донбасса. Там есть долгосрочные контракты, и антрацитовую группу Украина закупала в России всегда, потому что ее ТЭС работают на антрацитовой группе почти все. Поэтому это (заявление Игоря Насалика, – ред.), как я думаю, по факту больше угроза, цель которой – сорвать коммерческие контракты", – считает Андрей Пургин.

По его словам, последствия такой политики почувствуют на себе не только хозяйствующие субъекты Украины, но и обычные граждане: к началу отопительного сезона страна может остаться без достаточных запасов угля.

"Делая сейчас такие заявления, пользуются тем, что лето, и потребление электроэнергии – не очень большое. Тем более – при той катастрофической экономической ситуации на Украине, когда закрыто огромное количество промышленных предприятий. Поэтому летом они еще могут делать такие заявления. А что они будут делать зимой – это уже никого не волнует, потому что текучка кадров и слабая ответственность сегодняшней украинской элиты позволяют ей не заглядывать вперед дальше, чем на два-три месяца", – предположил Андрей Пургин.

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