Политолог: дальнейшее преследование Ассанжа – это "лотерея"

Прокуратура Швеции прекратила следствие по делу Джулиана Ассанжа об изнасиловании. Однако, по мнению политолога Владимира Киреева, остается открытым вопрос о том, станут ли США преследовать основателя WikiLeaks. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Прокуратура Швеции прекратила следствие по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого подозревали в изнасиловании.

"Прокурор Марианн Ню сегодня приняла решение о прекращении предварительного следствия по делу Джулиана Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании", – говорится в сообщении для прессы.

В уведомлении, поданном в суд Стокгольма, Ню отмечает, что все возможности для расследования исчерпаны, и решение об аресте Ассанжа не имеет смысла оставлять в силе.

Адвокат Ассанжа Пер Самуэльссон назвал прекращение следствия "тотальной победой", добавив, что его клиент может в любой момент покинуть эквадорское посольство, в котором провел почти пять лет.

Однако основателю WikiLeaks все равно грозит арест из-за того, что в июне 2012 года он отказался сдаться британскому суду. Лондонская полиция заявила, что обязана задержать его по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом.

Политолог Владимир Киреев считает, что остаются вопросы о том, станут ли США преследовать Ассанжа.

"Мы прекрасно понимаем, что лондонская полиция может до него и не добраться, а он "вдруг" выпьет не тот кофе, подавится косточкой или его "случайно" собьет машина. Можно, конечно, и дальше иронизировать на тему, что у американцев длинные руки, и они могут отомстить за то, что Ассанж разгласил секретные документы, которые дискредитировали американскую политику, но возникает еще другой вопрос. Эти секретные данные уже устарели, а администрация, которая пострадала от его действий, уже является оппонентом сегодняшней администрации США. Поэтому нельзя однозначно сказать, что такое преследование будет. Это лотерея – и для американцев, и для европейцев – о преследовании Джулиана Ассанжа. Для имиджа США это не очень хорошее решение – общественность реагирует достаточно негативно на это. Поэтому, какими будут действия США, если вдруг Ассанж покинет посольство Эквадора в Лондоне, сказать невозможно", – сказал Владимир Киреев в эфире радио Sputnik.

Шведская полиция начала расследование против Ассанжа летом 2010 года, когда две женщины заявили, что якобы пострадали от его сексуальных притязаний. Сам основатель WikiLeaks отрицал какую-либо причастность к преступлениям на сексуальной почве, настаивая, что все контакты проходили по взаимному согласию, а женщины подали заявление на него из мести и под влиянием полиции.

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