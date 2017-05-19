Мнение: главная цель передислокации авианосца США – не КНДР

США направили авианосец "Рональд Рейган" к Корейскому полуострову, сообщают СМИ. О возможных целях передислокации в эфире радио Sputnik рассказал эксперт по кризисным ситуациям Лев Корольков.

Военно-морские силы США начали передислокацию авианосца "Рональд Рейган" на Корейский полуостров, сообщает CNN со ссылкой на источники в Пентагоне. По их данным, "Рональд Рейган" проведет в этом районе учения с другим кораблем ВМС США, "Карлом Винсоном".

Ранее в апреле к полуострову подошла авианосная группа США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". По мере продвижения в Японском море авианосец принял участие в совместных учениях с силами воздушной самообороны Японии, а затем с ВМС Южной Кореи. Сообщалось, что ударная группа во главе с "Карлом Винсоном" останется в акватории Корейского полуострова на неопределенное время для участия в совместных с Южной Кореей операциях.

В понедельник, 15 мая, КНДР официально сообщила об успешном пуске баллистической ракеты средней дальности. Дальность полеты ракеты составила 800 километров, она упала в Японском море, за пределами особой экономической зоны Японии.

По мнению ветерана Службы внешней разведки, эксперта по кризисным ситуациям Льва Королькова, осуществляя передислокацию авианосца, США преследуют сразу несколько целей.

"Прежде всего, это демонстрация силы и оказание давления на КНР и РФ – основные центры силы в этом регионе. Вторая задача – это поддержка своих союзников, Японии и Южной Кореи. И только в последнюю очередь это направлено на Северную Корею. Потому что все прекрасно понимают, что КНДР, несмотря на декларации ее лидера Ким Чен Ына, никогда не будет нападать первой. Но США необходимо оказать давление с тем, чтобы Северная Корея приостановила работу над ядерным оружием, поскольку с ракетами имеется определенный прогресс. Особенно это касается дальности их полетов. Но конфликта не будет – к этому не готова ни одна из сторон", – сказал Лев Корольков в эфире радио Sputnik.

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