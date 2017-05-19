Посол Армении в РФ: русскоязычное радио в нашей стране очень востребовано

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в РФ Вардан Тоганян в интервью радио Sputnik в рамках Международного форума русскоязычных вещателей рассказал о российских радиостанциях в Армении, а также об отношении к ним жителей страны.

В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве в пятницу проходит Третий ежегодный Международный форум под названием "Русскоязычное вещание в условиях возрастающей роли информации в мире", который в этом году посвящен, в том числе, проблематике правдивости информации и обсуждению работы русскоязычных вещателей за рубежом.

Форум организует Российская Академия Радио (РАР) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, а также при содействии Департамента информации и печати МИД России. Задачи форума – содействовать формированию объективного образа России за рубежом, повышению уровня грамотности и владения русским языком в иностранных СМИ, продвижению русской культуры и русского языка.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в России Вардан Тоганян в интервью радио Sputnik в рамках Международного форума отметил, что традиционные СМИ по-прежнему очень востребованы на постсоветском пространстве.

"Радио не может умереть. Пока еще рано говорить о смерти традиционных СМИ, несмотря на то, что мы уже давно слышим, что газеты, журналы, различные модели традиционных СМИ умрут с появлением соцсетей и различных интернет-проектов. Радио есть в различных странах – и у нас на постсоветском пространстве, и в России: например, модели коротковолновых радио. Поэтому, я считаю, рано "хоронить" радио в мире, и в постсоветском пространстве в том числе", – сказал Вардан Тоганян.

Он рассказал о русскоязычном вещании в Армении.

"Что касается русскоязычного радиовещания в Армении, то его нужно разделить на две группы. Очень активно присутствуют – около десяти или больше – коммерческие станции, которые вещают, ретранслируют всякие российские музыкальные радиостанции. Полностью или частично они присутствуют в эфирах. И существует ваша радиостанция (радио Sputnik)", – отметил армянский посол.

По словам Вардана Тоганяна, в Армении высок интерес к радио Sputnik.

"Контент Sputnik очень востребован, потому что он отличается от контента всех остальных радиостанций тем, что масштабней, охватывает не только российские, армянские, региональные проблемы, это – международный контент. Я слежу и в интернете, и в эфире, и вижу, что Sputnik охватывает больше глобальные аспекты, международную повестку, повестку "снгшную" или евразийскую, проблемы безопасности. А так как все бурлит рядом – Сирия, терроризм – и это все присутствует у вас в эфире, то, конечно, ваше радио интересно людям. Им интересно, как трактуется событие в России, что о нем говорят российские эксперты, политики, журналисты. Недаром вас называют на бытовом уровне "русское радио", не как бренд, а как – из России. Вас ассоциируют с Россией, что логично", – сказал Вардан Тоганян.

Аудиоверсия интервью будет опубликована позднее.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!