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Косачев: американские СМИ зашли за "красные линии"

13:4019.05.2017
(обновлено: 13:44 19.05.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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Западные политики сегодня пытаются в чисто советских традициях бороться с альтернативными источниками информации. Такое мнение высказал сенатор Константин Косачев в интервью радио Sputnik в рамках Международного форума русскоязычных вещателей

Одна из целей западной информационной политики в отношении России – это дискредитация нашей страны и ограничение ее возможностей на международной арене. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в интервью радио Sputnik в рамках Третьего ежегодного международного форума "Русскоязычное вещание в условиях повышения роли информации в мире". 

Форум организует Российская Академия Радио (РАР) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, а также при содействии Департамента информации и печати МИД России. Задачи форума – содействовать формированию объективного образа России за рубежом, повышению уровня грамотности и владения русским языком в иностранных СМИ, продвижению русской культуры и русского языка.

По словам Константина Косачева, сегодняшняя информационная ситуация на Западе часто не имеет ничего общего со свободой прессы. 

"На западного слушателя "обваливается" мощная информационная политика, которую реализуют соответствующие государства – политика, в которой они нас обвиняют, но которую сами реализуют безо всякого стеснения. А это политика дискредитации России, политика устранения или, во всяком случае, ограничения России в возможностях как конкурента на международной арене. Это факт конкурентной борьбы, причем недобросовестной конкуренции, поскольку львиная доля информации про Россию, мягко скажем, необъективная, а если называть вещи своими именами, то очень часто и ложная. С другой стороны, того же конечного потребителя на Западе пытаются сейчас отсечь от объективной информации, которая приходит к ним через Sputnik, через другие авторитетные вещательные компании, работающие на русском языке и с Россией. Это очень неприятная ситуация, которая ничего не имеет общего со свободой слова, со свободой информации", – уверен Константин Косачев. 

По словам сенатора, примером грубого искажения реальной ситуации является нынешняя антироссийская кампания в американской  прессе.  

"Я признаюсь, что еще три-четыре года назад я гораздо лучше думал и о США, и об американцах, и об их политиках, и об их средствах массовой информации. Я никогда не идеализировал Соединенные Штаты Америки, но мне казалось, что все-таки система сдержек и противовесов, профессионализм, если хотите, и элементарная порядочность там сохраняются. Я откровенно говорю, что я ошибся, и то, что я наблюдаю сегодня, вызывает у меня глубочайшее изумление: просто руками остается развести. Никакой "четвертой властью" средства массовой информации США не являются. Они управляемы первой, второй и третьей властями в интересах этих властей. Причем сейчас эти власти откровенно расколоты, разобщены, мы видим, что творят с законно избранным президентом (Дональдом) Трампом, и насколько само по себе это манипулирование общественным сознанием через СМИ противоположно тому, что сами американцы, да и весь мир уже привыкли связывать с "американскими ценностями", свободой слова, демократией, свободной журналистикой и так далее", – сказал Константин Косачев.   

По мнению сенатора, сегодня одна из задач информационной политики американского истеблишмента – "обрубать доступ" к альтернативным источникам информации.

"И именно поэтому Sputnik вместе с Russia Today пытаются отсечь в качестве альтернативных источников, чтобы даже те, кто пытается их найти, не имели такой возможности. Потому что прекрасно понятно американцам, что они давно уже "пересекли границы". Я  уверен, что любому профессиональному политику понятно, где эти "красные линии" проходят, и насколько далеко уже за них зашла американская информационная политика. И все, что (им) остается делать – это в таких чисто советских традициях (мы это видим и в США, и на Украине, кстати) обрубать доступ к альтернативным источникам информации и не давать людям разобраться в сути того, что происходит", – отметил Константин Косачев.

Аудиоверсия интервью будет опубликована позднее.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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