Политолог об инциденте с флагманом ВМС Украины: "попахивает" кражей денег

Флагман украинских ВМС "Гетман Сагайдачный" вышел из строя сразу после ремонта. Военный политолог Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что на ремонте и проверке корабля явно сэкономили.

Военная прокуратура Южного региона Украины подала в суд на компанию-подрядчика из-за некачественного ремонта флагмана украинских ВМС "Гетман Сагайдачный", говорится на сайте Генеральной прокуратуры страны.

Отмечается, что фрегат вышел из строя почти сразу после ремонтных работ. Причина неисправности заключается в поломке дизельного двигателя корабля, которую компания-подрядчик не смогла устранить в течение установленного срока.

В связи с этим прокуратура требует взыскать с предприятия "штрафные санкции в интересах государства" на сумму в 668 тысяч гривен.

При этом, как напоминают украинские СМИ, флагман был отправлен на ремонт на прошлой неделе, а на проведение работ было выделено 14,5 млн гривен.

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что на ремонте корабля явно сэкономили.

"При приемке проверяется готовность корабля и то, насколько качественно был проведен ремонт. Как видно, такого понятия на Украине уже не существует. Или существует, но только формально. Считаю, что здесь серьезно "попахивает" кражей денег. Выясняется, что подрядчик имеет подчинение непосредственно (украинскому президенту Петру) Порошенко, то есть он сам является хозяином. Вот вам и верховный главнокомандующий, который заинтересован в том, чтобы у него были сильные армия и флот! Думаю, что все свелось к тому, чтобы сделать ремонт так, чтобы особо не тратиться, а для себя поиметь денег. Но коррупция ни к чему хорошему не приводит, особенно в военной сфере. И сейчас мы видим очень наглядный факт. Речь идет не о каком-то корабле, а о флагмане ВМС Украины. И если он не в полной мере готов выполнять боевые задачи, то, что говорить о других кораблях", – сказал Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik.

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