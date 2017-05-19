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Мнение: блокировка сайтов РФ – истерия Киева. Но украинцы смогут ее обойти

12:0719.05.2017
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© Fotolia / fantom_rdНоутбукНоутбук
© Fotolia / fantom_rd
СНБО Украины заявил о том, что украинцев не будут наказывать за обход блокировки российских сайтов и соцсетей. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik выразил мнение, что украинские правоохранители просто не в состоянии что-либо предпринять.

Украинских пользователей не будут наказывать за обход блокирования российских социальных сетей, заявил руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Валентин Петров.

Офисный работник
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Ранее компания Mail.Ru Group, которой принадлежат соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", разослала инструкции, как пользоваться ее сервисами в обход блокировки доступа.

"Мы не касаемся контента, и даже если какой-то пользователь, и сейчас уже много рецептов появилось, как обойти (запрет доступа – ред.), пожалуйста, пользуйтесь. Пользователи никоим образом не будут за это караться", – сказал Петров в эфире украинского телеканала "1+1".

Также он отметил, что одним из аргументов блокировки российских сайтов является необходимость обеспечения безопасности данных пользователей.

Работа за компьютером
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко ранее заявил, что в ближайшее время реализовать решение о санкциях невозможно, процедура "требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету". Совладелец одного из украинских интернет-провайдеров Владимир Сидоренко в свою очередь напомнил, что решение о блокировании соцсетей можно легко обойти с помощью vpn-сервисов, proxy-серверов и других технических способов.

Политолог Иван Мезюхо считает, что заявления СНБО связаны с тем, что украинские правоохранители просто не в состоянии что-либо предпринять.

"СНБО, заявляя о том, что украинские пользователи, которые обходят блокировку ведущих социальных сетей на Украине, не будут наказаны, исходит только из того, что украинская правоохранительная система не может наказать миллионы граждан. Украинцы будут пользоваться программами, которые позволят им обходить санкции в отношении соцсетей, либо будут пользоваться другими соцсетями", – сказал Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что блокировка сетевых ресурсов не может быть стопроцентной. При этом, по мнению политолога, значительная часть украинцев будет не только обходить запреты, но и специально регистрироваться в российских соцсетях. 

"Я думаю, что сейчас программисты будут разрабатывать различные приложения для обхода этих блокировок. В принципе блокировка тех или иных интернет-ресурсов не может быть стопроцентной. Потому что мы с вами прекрасно понимаем, что любую блокировку можно будет обойти. Кроме того, запретный плод сладок. То есть некоторые украинцы будут, наоборот, регистрироваться в этих социальных сетях, в которых не были раньше. Возможно, в знак протеста, возможно, исходя из человеческого любопытства", – сказал политолог.

Украина сейчас, по сути, просто наказывает сама себя, считает Иван Мезюхо.

"Запрет ведущих соцсетей России на Украине – это не что иное, как антироссийская истерия киевских властей, которая составляет канву негативного информационного контента в отношении Российской Федерации, раскручивающуюся с момента госпереворота на Украине в 2014 году. Но Украина, блокируя ведущие российские социальные сети, наказывает сама себя", – заключил политолог.

Социальная сеть Вконтакте
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Ранее президент Украины утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка российских физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции. В список вошли 1228 граждан и 468 компаний. В частности, на Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу в среду. Как заявили в МИД России, Киев, запретив российские соцсети, хочет заблокировать альтернативные источники информации в стране.

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