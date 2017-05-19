Эксперт о перехвате КНР самолета США: а что нужно козлу в дальнем огороде?

Китайские истребители перехватили американский военный самолет над Восточно-Китайским морем, сообщает NBC. Военный эксперт Александр Жилин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что США занимаются разведкой у берегов Китая.

Два китайских истребителя Су-30 перехватили самолет WC-135 Constant Phoenix ВВС США над Восточно-Китайским морем, сообщает NBC со ссылкой на американских военных чиновников.

По данным телеканала, американский самолет проводил плановую миссию в международном воздушным пространстве – собирал образцы атмосферы с целью обнаружения и идентификации ядерных взрывов.

Перехват был признан непрофессиональным "из-за маневров китайского летчика, а также скорости и близости обоих самолетов", сообщили представители ВВС США.

Это не первый воздушный инцидент в регионе. Так, в мае 2016 года китайские истребители перехватили разведчик ВВС США в международном воздушном пространстве над Южно-Китайским морем. В Пентагоне действия летчиков назвали опасными, а власти КНР потребовали от США немедленно прекратить разведывательные полеты.

По мнению руководителя Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковника в отставке Александра Жилина, США продолжают заниматься разведкой в акватории Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей.

"Все, о чем сейчас говорят американские военные – это всего лишь легенды прикрытия. Количество полетов американских разведывательных самолетов в сторону Китая выросло в несколько раз. США обеспокоены тем, что Китай очень четко заявил: мол, этот регион наш, и мы его контролируем. Таким образом, китайские истребители показали намерения Пекина в отношении тех, кто пришел "в дальний огород". А что делать козлу в дальнем огороде? Видимо, нужно провести разведку целей, собрать данные по новым средствам связи управления войсками в КНР, чем американцы занимаются особенно тщательно. А все эти заявления американской стороны о якобы непрофессиональных действиях китайских летчиков выеденного яйца не стоят. Они защитили свое воздушное пространство и акваторию, которую считают своей", – сказал Александр Жилин в эфире радио Sputnik.

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