Политолог о первом турне Трампа: это практически кругосветное путешествие

Дональд Трамп отправляется в свое первое зарубежное турне, он посетит страны Европы и Ближнего Востока. Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik отметил, что американский президент показывает свои "естественные" приоритеты во внешней политике.

Президент США Дональд Трамп начинает свой первый государственный визит: Саудовская Аравия, затем Израиль и Ватикан. Эксперты отмечают, что Трамп отошел от привычной для американских президентов традиции совершать первый официальный визит в Канаду или страны ЕС.

Первый зарубежный визит для лидера любого государства является знаковым событиям. Помимо конкретных политических задач он играет и символическую роль.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik выразил мнение, что этим турне Трамп показывает свои приоритеты во внешней политике.

"И, на мой взгляд, приоритеты естественные – на данный момент Ближний Восток является самой тревожной точкой планеты. Но это не ближневосточное турне, а практически кругосветное путешествие, потому что с Ближнего Востока он полетит к своим традиционным партнерам – после Иерусалима будет Рим, Ватикан, визит в штаб-квартиру НАТО, затем встреча "семерки"", — сказал Игорь Шатров в эфире радио Sputnik.

По его мнению, итоги визита Трампа вряд ли будут эффективными, но шаги в этом направлении нельзя не признавать.

"Эффективность подготавливается заранее, в результате длительных переговоров. Но администрация Трампа еще мало времени занимается этой деятельностью. Эффективность просто не может получиться в данном случае. Скорее всего, это расчет на внешний эффект, на громкий пиар — отдать дань всем центрам религий. Думаю, что в данном случае, это некие "отметки" на территории, которые решил сделать Трамп: христианский, исламский мир – все относится к зоне интересов Дональда Трампа. Думаю, у Папы он хочет получить некое благословение на действия. Я бы не всегда с иронией и скептицизмом относился к действиям Трампа. Мне кажется, что некоторая последовательность и некий расчет присутствует, некую цель он преследует", — отметил политолог.





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