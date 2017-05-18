Итальянский журналист: нашей стране нужна помощь России

Президент РФ Владимир Путин и премьер Италии Паоло Джентилони обсудили в среду развитие экономического сотрудничества. Итальянский журналист Дженнаро Санджулиано в эфире радио Sputnik отметил, что Италия очень заинтересована в связях с Россией.

Россия и Италия имеют перспективы для развития торгово-экономического сотрудничества, несмотря на спад в товарообороте между странами, заявил президент РФ Владимир Путин в среду по итогам переговоров в Сочи с премьер-министром Италии Паоло Джентилони.

По словам российского лидера, в ходе переговоров с Джентилони детально обсуждался весь спектр сотрудничества, по результатам чего стороны наметили конкретные планы дальнейшего развития.

На переговорах обсуждались также другие вопросы, включая ситуацию в Ливии, откуда в Италию идет значительный поток нелегальных мигрантов. Надежда на установление гражданского мира в Ливии есть, и Россия готова оказать всяческое содействие этому процессу, заявил по итогам переговоров Владимир Путин.

Замдиректора информационной программы TG1 итальянского телеканала RAI Дженнаро Санджулиано в интервью Sputnik-Италия отметил, что Италия объективно заинтересована в развитии связей с Россией.

"Италия очень заинтересована в отношениях с Россией, особенно с учетом глубочайшего экономического кризиса, в котором наша страна находится уже в течение 10 лет. Италия зависит от российского газа и желает вернуться на российский рынок со своими товарами. Поэтому Рим надеется, что сможет сыграть решающую роль в возобновлении регулярных связей России и ЕС… Также Италия заинтересована в помощи России при решении ливийского вопроса. Ситуация в Ливии обострилась из-за политики (экс-президента США Барака) Обамы и (экс-госсекретаря) Хиллари Клинтон, а потом эту страну бросили на произвол судьбы. Ливийский конфликт приводит к неконтролируемой иммиграции в Италию. Италия заинтересована в том, чтобы ситуация в Ливии стабилизировалась, но для этого нужна помощь России: Россия – единственная страна, имеющая влияние на (командующего Ливийской национальной армией) генерала Халифу Хафтара", – сказал Дженнаро Санджулиано.

По его словам, есть все основания надеяться на поступательное развитие отношений между двумя странами.

"Несмотря на санкции и острую политическую обстановку в мире, Италия и Россия продолжают развитие своих отношений. У Путина были хорошие отношения со всеми итальянскими лидерами. Теперь Путин и Джентилони хорошо ладят. В ближайшее время мы увидим, сложится ли между ними устойчивое дипломатическое партнерство", – заключил Дженнаро Санджулиано.

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