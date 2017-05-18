Эксперт о призыве Польши оштрафовать "Газпром": здесь дело в цене на газ

Польша требует от Еврокомиссии оштрафовать "Газпром" за якобы нарушения антимонопольного законодательства. Эксперт Сергей Пикин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Варшава тем самым пытается добиться для себя скидки на газ.

Варшава требует от Еврокомиссии (ЕК) оштрафовать "Газпром" за нарушения антимонопольного законодательства, говорится в заявлении польской государственной нефтегазовой компании PGNiG.

Глава польской компании Петр Возняк заявил, что штраф должен быть перечислен в бюджет Евросоюза. При этом он не назвал сумму, на которой настаивает Варшава.

"Нарушения, допущенные "Газпромом", носят длительный характер и привели к значительному вреду на рынке газа Центральной Европы. Касается это как конкуренции, так и финансового ущерба потребителям газа", – сказал Возняк на пресс-конференции.

По его словам, российская компания "не признает нарушения антимонопольного законодательства и до сих пор не подчиняется его требованиям". Варшава требует от "Газпрома" понизить максимальный объем газа в контрактном правиле take or pay ("бери или плати") до 75%, а также прекратить свое "монопольное участие" в некоторых предприятиях газотранспортной инфраструктуры.

Возняк добавил, что PGNiG представит Еврокомиссии свое отношение к результатам антимонопольного расследования до 19 мая.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин считает, что в данном случае речь идет о конкурентной борьбе. При этом он затруднился спрогнозировать, какое решение примет Еврокомиссия.

"Я рассматриваю данную вещь как элемент конкурентной борьбы польской компании с "Газпромом" в преддверии запуска "Северного потока-2", либо с целью выбивания дополнительных скидок. Но польская компания вряд ли может оценить антимонопольные риски. Вообще какие-то претензии должна выдвигать не польская компания, а регулятор, то есть сама Еврокомиссия. Пока, на мой взгляд, это голословные заявления. Еврокомиссия может прислушаться и инициировать разбирательство, либо оставить это на уровне пиара", – сказал Сергей Пикин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, польская компания, несмотря на все заявления, в конечном итоге просто пытается добиться снижения стоимости газа.

"Любые претензии – это дополнительное давление на арбитраж в части того, что "Газпром" якобы ведет себя с точки зрения конкуренции неправомерно. При этом надо сказать, что де-факто условия "бери или плати" на территории Евросоюза не действуют. Фактически законодательство ЕС позволяет европейским компаниям не оплачивать тот газ, который он не выбирает по условиям договора. Скорее всего, здесь дело все-таки именно в стоимости газа и желании польской компании снизить эту стоимость и получить дополнительную выгоду", – считает эксперт.

Антимонопольное дело в отношении "Газпрома" возбудили еще в 2012 году. Тогда ЕК предъявила ряд претензий в связи с нарушением правил конкуренции в странах Восточной Европы. Речь, в частности, шла о препятствовании трансграничных продаж газа и установлении несправедливых цен.

В конце 2016 года российская компания направила ЕК свои предложения по урегулированию дела. Еврокомиссия предварительно одобрила предложения "Газпрома" и сейчас изучает реакцию рынка. В случае если большинство заинтересованных стран выступят против, инициатива компании будет отклонена.

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