Политолог: "сливы" про Трампа делают либо тупые, либо очень опасные люди

По данным американских источников, члены предвыборного штаба Дональда Трампа якобы имели контакты с российскими чиновниками. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Алексей Мартынов, такие "сливы" нанесут большой ущерб прежде всего самим США.

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на неназванных бывших и действующих американских чиновников, что члены предвыборного штаба президента США Дональда Трампа якобы контактировали с российскими чиновниками за последние семь месяцев предвыборной гонки в Соединенных Штатах. "Восемнадцать звонков и электронных сообщений имели место с апреля по ноябрь 2016 года", – сообщает агентство.

Эти контакты, о которых ранее не было известно, в настоящее время изучаются ФБР и следователями конгресса США в рамках расследования "российского вмешательства" в президентские выборы в США. Как заявили источники агентству, в рассмотренных к настоящему моменту контактах они не обнаружили никаких доказательств правонарушений или сговора.

Как отметил в эфире радио Sputnik директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, подобными действиями американский истеблишмент, прежде всего, наносит ущерб своему государству.

"По этому поводу вчера точно и красноречиво высказался российский президент Владимир Путин, диагностировав подобное поведение американского истеблишмента, как политическую шизофрению. Он обратил внимание на то, что эти люди, которые генерируют подобные вещи в отношении собственного президента, разрушают американскую политическую систему и, собственно, наносят огромный вред своему государству. Если они этого не понимают, то они просто тупые. А если они понимают, что они делают, то они – очень опасные люди", – сказал Алексей Мартынов.

Политолог добавил, что подобные действия рискуют еще больше нарушить стабильность в мире.

"Неизвестно, чем это закончится. Нас, конечно, это беспокоит условно, поскольку мы не вмешиваемся во внутренние дела иностранных государств, в том числе США. Но нас это беспокоит с точки зрения той международной турбулентности, которую вызывают подобные процессы в одной из самых крупных стран мира", – заключил Алексей Мартынов.

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