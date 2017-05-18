Мнение: "закон Савченко" – удивительный инструмент по зарабатыванию денег

Парламент Украины отменил "закон Савченко" о сроках содержания в СИЗО. Политолог Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это лишит судебную систему Украины одной из коррупционных составляющих, но в целом ситуацию не изменит.

Парламент Украины принял закон, который отменяет так называемый "закон Савченко", предполагающий зачисление срока, проведенного осужденными в СИЗО, в счет отбывания наказания в пропорции один день за два. Таким образом, в Уголовный кодекс Украины вернулась ранее действующая норма – предварительное заключение в СИЗО засчитывается судом в срок наказания один день за день.

Ранее глава Минюста Украины Павел Петренко заявил, что по так называемому "закону Савченко" досрочному освобождению подлежат 35 тысяч осужденных, из которых уже выпустили на свободу 8,5 тысячи человек. За несколько месяцев, по его словам, более 900 из них уже совершили повторные тяжкие преступления. Рада несколько раз пыталась отменить этот закон, однако в парламенте не хватало для этого голосов.

Закон о сроках содержания в СИЗО был принят Верховной радой 26 ноября 2015 года. Он разработан с учетом того, что на Украине условия содержания в СИЗО лиц, находящихся под следствием, хуже, чем условия содержания осужденных в исправительных колониях. Закон называют "законом Савченко", поскольку он был внесен на рассмотрение парламента под авторством депутата Надежды Савченко, ранее осужденной в РФ по делу об убийстве российских журналистов в Донбассе и помилованной указом президента России.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik отметил, что криминальная ситуация на Украине крайне тяжелая.

"Надо учитывать, что в стране по традиции преступность очень развита, она носит "мафиозный" характер, это организованные преступные сообщества. Кроме того, после "майдана" на территории страны бродяжничает огромное количество оружия. Оно поступает со стороны так называемой АТО на Донбассе. Оружие ввозится, продается – рынок оружия на территории Украины колоссальный", – сказал Андрей Суздальцев.

По его мнению, отмена "закона Савченко" лишит правоохранительную и судебную систему Украины одной из коррупционных составляющих, но в целом ситуацию с преступностью и коррупцией не изменит.

"Сейчас любая адвокатура может бесконечно затягивать процессы, где вина обвиняемых стопроцентная, позволяя им находиться в более-менее комфортных условиях, а не в реальной тюрьме. А потом получается, что уже большую часть срока человек отсидел. Учитывая колоссальную коррупционность правоохранительной, судебной системы Украины, это был такой совершенно удивительный инструмент по зарабатыванию денег. В Раде это понимают. Но ситуация после отмены "закона Савченко" в лучшую сторону не изменится. На Украине не продумана стратегия развития государственности, экономики, социальных вопросов. Правящая в ней группировка постоянно решает сиюминутные задачи, которые, как правило, связаны с финансами", – отметил политолог.

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