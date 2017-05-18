Эксперт о разговоре Путина и Макрона: потепление отношений – отдельная тема

Президент РФ Владимир Путин провел первый телефонный разговор с новым лидером Франции Эммануэлем Макроном. Политолог Владимир Брутер в эфире радио Sputnik выразил мнение, что пока это только "знакомство".

Президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор со своим новым французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры двух стран договорились совместно работать по актуальным международным вопросам и выразили готовность развивать дружеские отношения.

"Выражена обоюдная готовность развивать традиционно дружественные российско-французские отношения в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах", – говорится в сообщении. Главы государств особо отметили необходимость совместной борьбы с терроризмом.

Путин и Макрон подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия по урегулированию внутриукраинского кризиса в рамках "нормандского формата" на основе Минских соглашений.

Стороны также обсудили возможность предстоящих личных контактов.

По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, Путин и Макрон условились продолжать диалог. Песков сообщил, что в телефонном разговоре Путин отметил российскую приверженность выстраиванию добрых и дружественных отношений с Францией, "потому что они действительно имеют под собой очень глубокие корни и традиции".

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер считает, что пока речь идет лишь о "знакомстве", и вопрос о потеплении отношений двух стран ставить пока преждевременно.

"Сейчас это просто знакомство, и знакомство, которое обусловлено тем, что Макрон занимает пост руководителя одной из крупнейших стран мира, и само по себе важно не прерывать общение. Потепление отношений – это отдельная тема. В целом, на мой взгляд, отношения будут очень сложными. Что касается ограниченного сотрудничества, я надеюсь, оно будет. Что касается проблем в отношениях, они тоже будут, безусловно. Тем более что Макрон пока не зарекомендовал себя, как самостоятельный политик, и насколько он будет самостоятельным в выборе решений, насколько он будет серьезным партнером для России – пока говорить преждевременно", – сказал Владимир Брутер в эфире радио Sputnik.

Новый президент Франции Эммануэль Макрон вступил в должность 14 мая. На этом посту он сменил Франсуа Олланда. Макрон одержал победу во втором туре выборов президента, который состоялся 7 мая. Он набрал 66,1% голосов избирателей. За его соперницу, кандидата от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен проголосовали 33,9%.

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