Правозащитник об иске на Украине к Порошенко: суд для того и существует

Украинский юрист подал в суд на президента Петра Порошенко из-за запрета российских сайтов. Международный правозащитник Андрей Юров в эфире радио Sputnik отметил, что именно суд должен разобраться в законности решения киевских властей.

Украинский юрист Роман Лихачев подал исковое заявление в Высший административный суд с требованием признать незаконным указ президента Петра Порошенко о запрете доступа к российским сайтам. Копия иска доступна на странице юриста в Facebook.

Лихачев, комментируя свои действия, отметил, что не собирается мириться с "безнаказанным нарушением прав граждан”.

"Дело не во "ВКонтакте" и "Одноклассниках". Дело в способе ограничить свободу. Что завтра? Запретить думать?", – пишет юрист.

Указ Порошенко, который утверждает решение СНБО о продлении и расширении антироссийских санкций, обнародовали в минувший вторник. Под санкции попал целый ряд российских СМИ. Кроме того, украинцам запретили доступ к социальным сетям "ВКонтакте", "Одноклассники", ресурсам "Яндекса" и Mail.Ru.

После этого на сайте президента Украины зарегистрировали 40 петиций с призывами не блокировать работу российских ресурсов.

Решение о новых санкциях вызвало критику и со стороны интернет-ассоциаций. Украинские компании и провайдеры не подготовились к нему и не знают, как его выполнять.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, международный правозащитник Андрей Юров в эфире радио Sputnik назвал решение украинского юриста абсолютно правильным.

"Конечно, я не могу даже приблизительно предсказать, что сделает украинский суд, это никто предсказать не может в этой жизни. Я могу сказать только одно: в любой нормальной демократической стране юрист может падать в суд на указ президента и любого органа власти на предмет проверки его законности. Суд для того и существует, чтобы проверять. Это независимый арбитр – он и должен проверить, правильно власть сделала или нет. Так что то, что юрист подал в суд – это замечательно, правильно сделал. Власть периодически делает глупости", – сказал Андрей Юров.

По его мнению, если украинский суд не сможет разобраться в данном деле, нужно будет подключить международные инстанции.

"Нарушают ли такие указы права человека или нет, точно может сказать только суд. Если суд украинский не сможет это определить, значит, это должен сделать европейский суд или комитет ООН по правам человека. Это же не законы физики, а законы юридические", – считает правозащитник.

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