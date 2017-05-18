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Эксперт: морпехи США замерзли в Арктике? Пентагон должен сгореть от стыда

15:4918.05.2017
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© Фото : Royal Norwegian Ministry of Defence/Winnefride Steen, ForsvaretАмериканские морские пехотинцы во время учений Cold Response 2016 на военной базе Вернес в НорвегииАмериканские морские пехотинцы во время учений Cold Response 2016 на военной базе Вернес в Норвегии
© Фото : Royal Norwegian Ministry of Defence/Winnefride Steen, Forsvaret
СМИ узнали, что арктическое обмундирование подвело американских военных на учениях у границ России. При этом, как отметил в эфире радио Sputnik военный обозреватель Виктор Баранец, морпехам пришлось грубо нарушить боевой устав.

В учениях Joint Viking 2017, которые прошли в начале марта вблизи российско-норвежской границы, участвовали около двухсот американских морпехов. Оказалось, что их снаряжение плохо выдерживает температуры ниже минус 45 градусов, пишет Defense News.

"В своей объемной одежде они выглядели как человечки-символы компании "Мишлен". Они думают, что им будет тепло, на деле же они ужасно замерзают", – прокомментировал инцидент Йонас Райдем, представитель шведского производителя зимней военной одежды Torraka (Taiga).

По его словам, изготовители арктической формы для американских войск не учитывают, что на сильном морозе исходящая от тела влага может замерзать в слоях одежды.

По информации Military.com, американские военные в Норвегии столкнулись и с другими проблемами. Верхняя одежда на холоде рвалась по швам, молнии не расстегивались, ботинки выпадали из лыжных креплений, а пластиковые рюкзаки трескались.

По мнению военного обозревателя, полковника в отставке Виктора Баранца, в Пентагоне должны сделать выводы.

"После этого случая Пентагон, который денно и нощно расхваливает свою "самую лучшую" в мире армию, должен сгореть от стыда. Снаряжение не выдержало температуру воздуха ниже минус 45 градусов, морпехи были вынуждены утепляться с помощью парашютной ткани, и это не помогало. Вот эта элита в бестолковой одежке замерзла настолько, что отказалась выполнять учебно-боевые задачи, и чтобы хоть как-то согреться, развела костер на открытой местности. А это грубейшее нарушение боевого устава. Вот вам и американские вояки, которые собираются отстаивать интересы США в Арктике. А как же они, в случае чего, воевать собираются? Ведь минус 45 для Арктики – далеко не предел, там и за минус 60 градусов бывает", – отметил Виктор Баранец в эфире радио Sputnik. 

Он рассказал также об обмундировании российских военных в Арктике.

"Российские военные облачились в морозоустойчивое обмундирование еще в конце 2015 года. Но прежде разработанную для них форму многократно испытывали в условиях низких температур и высокой влажности. Мне самому приходилось видеть, как в этой форме наши военные по 4-6 часов лежали обездвиженные при температуре ниже 45 градусов. У нас набор одежды из 13 предметов. Они защищают бойцов от холода, ветра, налипающего снега. Есть среди них уникальный "теплопакет" из материала с мембраной, который предохраняет от обморожений даже при 60 градусах мороза. Российские военные в Арктике никогда не замерзнут", – отметил военный обозреватель.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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