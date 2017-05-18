Эксперт о потерях богачей из-за скандалов в США: $35 млрд – это немного

Самые богатые люди мира за один день потеряли $35 млрд из-за скандалов в США, пишет Bloomberg. Эксперт Александр Аршавский в эфире радио Sputnik отметил, что биржа очень "нервный" инструмент, она реагирует на малейшие негативные известия.

Пятьсот богатейших людей мира по итогам торгов среды потеряли 35 млрд долларов из-за политической неопределенности в США, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Резкое обесценивание активов стало реакцией рынка на публикации американских СМИ. Газета New York Times 16 мая выступила с утверждением, что президент США Дональд Трамп просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна. Белый дом это отрицает. За день до публикации издание Washington Post рассказало, что Трамп поделился с главой российского МИД Сергеем Лавровым во время встречи в Вашингтоне сверхсекретной информацией о террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ). В Белом доме назвали публикацию лживой. На фоне этих новостей бумаги мировых компаний начали дешеветь.

Так, самый богатый человек в мире, один из основателей американской IT-корпорации Microsoft Билл Гейтс, чье состояние оценивают в 86,8 млрд долларов, потерял 1,01 млрд долларов, поскольку акции Microsoft упали на 2,8%. Это самое большое падение акций компании за год, пишет Bloomberg.

Самым пострадавшим миллиардером оказался Марк Цукерберг, потерявший 2 млрд долларов из-за снижения стоимости акций Facebook на 3,3%.

Индекс BBI рассчитывают ежедневно на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли.

Доцент кафедры корпоративных финансов, инвестиционного проектирования и оценки ВШФМ РАНХиГС Александр Аршавский в эфире радио Sputnik отметил, что самые большие потери наблюдались в банковской сфере.

"Для общей стоимости активов миллиардеров потери в 35 миллиардов – это немного. Биржа упала меньше чем на 2%. Это не самое катастрофическое падение. Но! Упали акции банков, у некоторых из них – больше чем на 5%. Это реакция рынка на то, что в случае импичмента Дональда Трампа, его предвыборная программа на либерализацию банковского рынка будет свернута. То есть рынок боится, что не будут реализованы позитивные факторы от президентства Трампа, на которые он (рынок) рассчитывал", – сказал Александр Аршавский.

По его мнению, было много негативной информации.

"New York Times написала, что в администрации Трампа происходит большой "раздрай", что многих своих сотрудников, включая сына, Трамп обвинил в некомпетентности. При такой ситуации мало надежд на какие-то позитивные действия. А биржа очень "нервный" инструмент, она реагирует на малейшие негативные известия", – отметил эксперт.

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