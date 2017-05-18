Аналитик: крики о том, что экономика РФ "разорвана в клочья", уже в прошлом

В Bank of America Merrill Lynch считают, что чувствительность экономики РФ к колебаниям цен на нефть сейчас весьма низкая. Как отметил в эфире радио Sputnik аналитик Валерий Вайсберг, российская экономика доказала свою устойчивость.

В Bank of America Merrill Lynch отмечают, что экономика России лучше, чем ожидалось, справляется с негативными внешними факторами. Главный экономист по России и СНГ Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский в своем аналитическом обзоре по России, в частности, указывает, что "гораздо более сильные, чем ожидалось, данные по ВВП за 2016 год говорят о том, что чувствительность российской экономики к изменениям цен на нефть довольно низка".

При этом экономист отмечает стабилизирующую роль волатильного курса рубля. "Это помогает компенсировать большую часть волатильности в ценах на нефть путем корректировки стоимости чистого экспорта, одновременно повышая прибыльность корпораций", – пишет он.

Директор аналитического департамента Инвестиционной компании "РЕГИОН" Валерий Вайсберг в эфире радио Sputnik разъяснил, почему волатильный курс национальной валюты в данном случае действительно сыграл позитивную роль.

"На практике это означает, что в зависимости от объемов экспорта, от цен на энергоносители очень эластичным становится объем импорта, и, соответственно, на внутреннем рынке освобождается дополнительное место для российских товаров. И российские товары, в свою очередь, получают преимущества на внешних рынках", – сказал Валерий Вайсберг.

Он отметил, что российская экономика доказала за последние годы свою устойчивость – и зарубежные аналитики не могут это игнорировать.

"В 2014-2015 годах был чрезмерно негативный взгляд на Россию. Многие кричали, что Россия "разорвана в клочья", что наша экономика упадет на десятки процентов из-за снижения цен на нефть. Но в реальности этого не произошло. Емкий внутренний рынок, плавающий курс рубля, довольно быстрое смягчение кредитно-денежной политики сделали свое дело. Сейчас отношение к России постепенно меняется", – отметил Валерий Вайсберг.

По его словам, российская экономика, в том числе, продемонстрировала устойчивость и перед резкими перепадами цен на углеводороды.

"Если цены на нефть опустятся, скажем, до 20 долларов, то мы это обязательно ощутим. Мы опять увидим негативную динамику по рублю, усиление инфляции, что негативно скажется на экономическом росте. Но колебания в пределах десяти и, может быть, даже пятнадцати долларов не представляют для нас большой проблемы. Другое дело, что, конечно, еще некоторое время, пока будут проходить структурные реформы, для нас доходы от экспорта нефти, газа, нефтепродуктов, которые по-прежнему составляют 60% от нашего экспорта, будут важным стабилизирующим фактором – для того, чтобы наша экономика встала на определенный фундамент, от которого она сможет расти быстрее", – заключил экономист.

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