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Военный эксперт: США "навяжут" Германии F-35

12:4118.05.2017
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© Фото : public domainИстребитель F-35Истребитель F-35
© Фото : public domain
Германия собирается обновить свой парк истребителей. Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков, у ФРГ здесь выбор небольшой.

ВВС Германии направили в США запрос о секретных данных по F-35, чтобы провести оценку и сравнить с другими самолетами, которые могли бы заменить нынешний парк истребителей страны, сообщают СМИ.

Письменный запрос был направлен в этом месяце, из него становится ясно, что правительство ФРГ пока не склонилось к какой-либо определенной модели самолета для замены в период с 2025 до 2035 года истребителей, имеющихся в ВВС страны. 

Американские истребители Lockheed Martin F-35 Lightning II
© Flickr / US Air Force
На тебе чудо. США нашли, кому "сплавить" F-35

Ранее считалось, что Берлин предпочтет самолеты Eurofighter Typhoon, созданные корпорациями Франции, Британии, Италии и ФРГ.

Военные источники отмечают, что F-35 стал интересен Германии после того, как снизилась стоимость этих истребителей, а также на фоне технических проблем с Eurofighter.

F-35 – одна из самых дорогостоящих и неудачных программ Пентагона, которая подвергается критике. Он попал в рейтинг самых неудачных истребителей, составленный военно-политическим изданием The National Interest.

Военный эксперт, коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков считает, что выбор ФРГ ограничен. 

"У Германии – "широкий" выбор, ограниченный производителями боевой авиации в США и во Франции, у которой есть истребитель "Рафаль". Если рассматривать американский вариант, то есть две программы истребителей: F/A-18 "Хорнет" и F-15 "Игл" – истребители поколения 4++. Но, как известно, Америка любит навязывать странам-участникам блока НАТО именно свои образцы вооружений с тем, чтобы дать заказы своему ВПК. Скорее всего, так и произойдет. Позиции Франции с ее "Рафалем" достаточно шаткие – положение у производителя истребителя не самые лучшие", – сказал Алексей Леонков в эфире радио Sputnik.

Он сравнил возможные варианты по цене. 

"Что касается цены вопроса, то, например, цена F-35 была снижена до порядка 110 млн долларов за штуку, а цена F-18 составляет порядка 60 млн. Если говорить о F-15 "Игл", который по своим характеристикам не уступает F-35, то его оценочная стоимость составляет порядка 100 млн долларов. Если сравнивать с Eurofighter, который поставлялся по программе, то его средняя цена была порядка 120 млн долларов. Но здесь вопрос не только экономики, но и тех задач, которые будут возлагаться на истребители ВВС Германии", – отметил военный эксперт.

По его мнению, F-35 хорош, в основном, в рекламных роликах.

"Его демонстрация на авиасалонах заключалась во взлете, простейшем маневрировании и посадке. Но, как известно, в истребителе важны его пилотажные возможности, маневренность. F-35 этим не отличается. При создании этого самолета упор был сделан на "стелс-технологии". Американцы предполагали, что раз самолет невидим, то нечего ему маневрировать. Но, как показывает практика, "стелс" – это не совсем универсальная технология, радиолокационные станции средств ПВО, в том числе и России, достаточно хорошо видят этот самолет. В этом случае уйти от зенитных средств ПВО или от наших Су-35 у F-35 шансов нет никаких", – заключил Алексей Леонков.

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