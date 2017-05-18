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Политолог: Европарламент пойдет "на поводу" у Киева лишь при одном условии

12:2818.05.2017
(обновлено: 12:35 18.05.2017)
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© Фото : Администрация Президента УкраиныПрезидент Петр Порошенко во время пресс-конференции, 14 мая 2017Президент Петр Порошенко во время пресс-конференции, 14 мая 2017
© Фото : Администрация Президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко попросил запретить членам Европарламента поездки в Крым и Донбасс. Политолог Семен Уралов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что реакция Европы на слова украинского лидера будет зависеть от текущей обстановки.

Петр Порошенко попросил президента Европарламента Антонио Таяни не допускать визитов депутатов в Крым и Донбасс, сообщается на сайте президента Украины.

Порошенко на встрече с Таяни осудил поездки евродепутатов в эти регионы и попросил главу Европарламента найти "адекватный ответ", а также предотвратить возможность подобных визитов в дальнейшем.

Президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Брюсселе
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Эксперт: "безвиз" для Украины – это потеря

Кроме того, украинский президент подчеркнул важность позиции Европарламента по сохранению антироссийских санкций.

Глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов заявил, что Петр Порошенко возомнил себя "командиром евродепутатов", и его ждет разочарование – поездки европейских политиков в Крым будут только увеличиваться.

В среду, 17 мая, президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела в присутствии Петра Порошенко подписали документы, предоставляющие Украине безвизовый режим.

Политолог, шеф-редактор проекта "Однако. Евразия" Семен Уралов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что реакция европейцев на подобные заявления украинских властей будет зависеть от текущей ситуации.

"Украина будет вечной точкой раздора и вечным инструментом спекуляций и обострения отношений. Поэтому нынешний президент, следующий президент – они не прекратят делать различные заявления и будут только провоцировать ситуацию. Что касается реакции Европарламента, все зависит от текущей обстановки "здесь и сейчас". Если это будет им политически выгодно, давать какие-то дивиденды, то они пойдут на поводу у Киева. Если будет выгодно использовать как причину для переговоров с Россией, то, соответственно, займут позицию ближе к России, чем к Украине. Это такая переговорная стратегия, которая устраивает и украинскую сторону, и, в принципе, европейскую тоже", – сказал Семен Уралов в эфире радио Sputnik.

Делегации из Европы неоднократно приезжали на полуостров. Так, в марте 2017 года с трехдневным визитом в Крым прибыли члены Европарламента, а также политики из ряда стран Европейского Союза, СНГ и Латинской Америки. За это Киев ввел санкции против нескольких европейских депутатов.

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