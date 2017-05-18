Политолог: Европарламент пойдет "на поводу" у Киева лишь при одном условии

Президент Украины Петр Порошенко попросил запретить членам Европарламента поездки в Крым и Донбасс. Политолог Семен Уралов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что реакция Европы на слова украинского лидера будет зависеть от текущей обстановки.

Петр Порошенко попросил президента Европарламента Антонио Таяни не допускать визитов депутатов в Крым и Донбасс, сообщается на сайте президента Украины.

Порошенко на встрече с Таяни осудил поездки евродепутатов в эти регионы и попросил главу Европарламента найти "адекватный ответ", а также предотвратить возможность подобных визитов в дальнейшем.

Кроме того, украинский президент подчеркнул важность позиции Европарламента по сохранению антироссийских санкций.

Глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов заявил, что Петр Порошенко возомнил себя "командиром евродепутатов", и его ждет разочарование – поездки европейских политиков в Крым будут только увеличиваться.

В среду, 17 мая, президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела в присутствии Петра Порошенко подписали документы, предоставляющие Украине безвизовый режим.

Политолог, шеф-редактор проекта "Однако. Евразия" Семен Уралов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что реакция европейцев на подобные заявления украинских властей будет зависеть от текущей ситуации.

"Украина будет вечной точкой раздора и вечным инструментом спекуляций и обострения отношений. Поэтому нынешний президент, следующий президент – они не прекратят делать различные заявления и будут только провоцировать ситуацию. Что касается реакции Европарламента, все зависит от текущей обстановки "здесь и сейчас". Если это будет им политически выгодно, давать какие-то дивиденды, то они пойдут на поводу у Киева. Если будет выгодно использовать как причину для переговоров с Россией, то, соответственно, займут позицию ближе к России, чем к Украине. Это такая переговорная стратегия, которая устраивает и украинскую сторону, и, в принципе, европейскую тоже", – сказал Семен Уралов в эфире радио Sputnik.

Делегации из Европы неоднократно приезжали на полуостров. Так, в марте 2017 года с трехдневным визитом в Крым прибыли члены Европарламента, а также политики из ряда стран Европейского Союза, СНГ и Латинской Америки. За это Киев ввел санкции против нескольких европейских депутатов.

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