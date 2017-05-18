Эксперт о назначении спецпрокурора по России: Америка "угнана" глобалистами

Минюст США назначил спецпрокурора по расследованию "вмешательства РФ" в президентские выборы. Американист Александр Домрин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что схватка в США идет не на жизнь, а на смерть.

Министерство юстиции США назначило экс-главу ФБР Роберта Мюллера специальным советником по расследованию так называемого "вмешательства РФ" в президентские выборы в США в 2016 году.

"Исходя из уникальных обстоятельств, интересы общества требуют от меня поставить расследование под руководство человека, который будет независим от обычного руководства (Минюста США – ред.). Специальный советник необходим для того, чтобы американцы были уверены в результате (расследования)", – говорится в заявлении заместителя генпрокурора США Рода Розенстайна.

Ранее расследование "вмешательства РФ" вело ФБР, директор которого был уволен президентом Дональдом Трампом на прошлой неделе.

Глава комитета палаты представителей по надзору и государственной реформе республиканец Джейсон Чейфиц назвал назначение Мюллера на пост спецсоветника "хорошим выбором". Глава демократов в комитете по надзору палаты представителей США Элайджа Каммингс также заявил, что, по его мнению, "это, возможно, хороший выбор", передает агентство Блумберг.

При этом, как пишет газета New York Times, Дональду Трампу сообщили о назначении спецпрокурора по расследованию "вмешательства России" уже после того, как замгенпрокурора подписал соответствующий приказ.

Как сообщает телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, ключевыми фигурантами расследования "вмешательства" России в ход американских выборов являются бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн и экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт.

Американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин в эфире радио Sputnik напомнил, что обвинения в адрес Трампа начали звучать еще до того, как он вступил в должность. Однако в сегодняшней ситуации есть настораживающий момент.

"Спецпрокурор – это редкая должность, во время расследования он обладает неограниченным бюджетом… Обвинения в отношении Трампа стали искать еще до того, как он вступил в должность, буквально через несколько дней после выборов. Но сейчас действительно настораживает то, что обвинения высказываются уже не просто журналистами или юристами из Гарварда. Сейчас демократы будут использовать любые обвинения против Трампа", – сказал Александр Домрин.

Он указал на то, что американский народ сам выбрал себе президента.

"Россия ни в коей мере не влияла на выбор американцев, они просто устали от этого засилья "либероидов", "клинтоноидов" в американской политике, они сами проголосовали за Трампа. Но революция Трампа сейчас сталкивается с контрреволюцией. И это самое печальное – это подрывает даже не позиции Трампа, а основы государственной системы США", – считает эксперт.

По его мнению, в США сейчас идет "война" между Трампом и глобалистами.

"Америка была "угнана", Америка не принадлежит себе, Америка принадлежит глобалистам, тем самым, которые выступали на стороне Барака Обама, когда его избирали, это был совершенно понятный проект. Но Трамп – не проект. И в этом смысле он объявил войну глобалистам, а глобалисты объявили войну ему. И это схватка не на жизнь, а на смерть. И пока Трамп вынужден отступать от некоторых своих предвыборных обещаний, но еще не "прогнулся". И это самое печальное для этих глобалистов, и они будут делать все, чтобы отстранить его от власти", – заключил Александр Домрин.

Спецслужбы США ранее обвинили РФ в попытке повлиять на президентские выборы в США в 2016 году. Россия опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

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