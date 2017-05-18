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Эксперт о назначении спецпрокурора по России: Америка "угнана" глобалистами

11:4318.05.2017
(обновлено: 11:45 18.05.2017)
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© AP Photo / Charles DharapakЭкс-глава ФБР Роберт МюллерЭкс-глава ФБР Роберт Мюллер
© AP Photo / Charles Dharapak
Минюст США назначил спецпрокурора по расследованию "вмешательства РФ" в президентские выборы. Американист Александр Домрин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что схватка в США идет не на жизнь, а на смерть.

Министерство юстиции США назначило экс-главу ФБР Роберта Мюллера специальным советником по расследованию так называемого "вмешательства РФ" в президентские выборы в США в 2016 году.

Президент США Дональд Трамп
© AFP 2017 / Saul Loeb
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"Исходя из уникальных обстоятельств, интересы общества требуют от меня поставить расследование под руководство человека, который будет независим от обычного руководства (Минюста США – ред.). Специальный советник необходим для того, чтобы американцы были уверены в результате (расследования)", – говорится в заявлении заместителя генпрокурора США Рода Розенстайна.

Ранее расследование "вмешательства РФ" вело ФБР, директор которого был уволен президентом Дональдом Трампом на прошлой неделе.

Глава комитета палаты представителей по надзору и государственной реформе республиканец Джейсон Чейфиц назвал назначение Мюллера на пост спецсоветника "хорошим выбором". Глава демократов в комитете по надзору палаты представителей США Элайджа Каммингс также заявил, что, по его мнению, "это, возможно, хороший выбор", передает агентство Блумберг.

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При этом, как пишет газета New York Times, Дональду Трампу сообщили о назначении спецпрокурора по расследованию "вмешательства России" уже после того, как замгенпрокурора подписал соответствующий приказ.

Как сообщает телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, ключевыми фигурантами расследования "вмешательства" России в ход американских выборов являются бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн и экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт.

Американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин в эфире радио Sputnik напомнил, что обвинения в адрес Трампа начали звучать еще до того, как он вступил в должность. Однако в сегодняшней ситуации есть настораживающий момент.

"Спецпрокурор – это редкая должность, во время расследования он обладает неограниченным бюджетом… Обвинения в отношении Трампа стали искать еще до того, как он вступил в должность, буквально через несколько дней после выборов. Но сейчас действительно настораживает то, что обвинения высказываются уже не просто журналистами или юристами из Гарварда. Сейчас демократы будут использовать любые обвинения против Трампа", – сказал Александр Домрин.

Он указал на то, что американский народ сам выбрал себе президента.

"Россия ни в коей мере не влияла на выбор американцев, они просто устали от этого засилья "либероидов", "клинтоноидов" в американской политике, они сами проголосовали за Трампа. Но революция Трампа сейчас сталкивается с контрреволюцией. И это самое печальное – это подрывает даже не позиции Трампа, а основы государственной системы США", – считает эксперт.

По его мнению, в США сейчас идет "война" между Трампом и глобалистами.

"Америка была "угнана", Америка не принадлежит себе, Америка принадлежит глобалистам, тем самым, которые выступали на стороне Барака Обама, когда его избирали, это был совершенно понятный проект. Но Трамп – не проект. И в этом смысле он объявил войну глобалистам, а глобалисты объявили войну ему. И это схватка не на жизнь, а на смерть. И пока Трамп вынужден отступать от некоторых своих предвыборных обещаний, но еще не "прогнулся". И это самое печальное для этих глобалистов, и они будут делать все, чтобы отстранить его от власти", – заключил Александр Домрин.

Спецслужбы США ранее обвинили РФ в попытке повлиять на президентские выборы в США в 2016 году. Россия опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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