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Эксперт прокомментировал планы США ввести санкции против союзников Сирии

11:1018.05.2017
(обновлено: 11:12 18.05.2017)
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© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСитуация в СирииСитуация в Сирии
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Конгресс США принял законопроект о санкциях против союзников Сирии. Эксперт Андрей Сидоров в эфире радио Sputnik отметил, что у этого документа широкий охват.

Палата представителей конгресса США приняла законопроект, обязывающий президента Дональда Трампа ввести санкции против союзников правительства Сирии. Документ, в частности, содержит обвинения в адрес ВКС РФ в преднамеренных бомбардировках мирного населения в арабской республике. 

Обвинения, которые ранее выдвигались лишь на уровне заявлений, зафиксированы в законопроекте за номером 1677, предусматривающем санкции за поддержку, в том числе и военную, властей Сирии.

Ликвидация последствий авиаудара рядом с мечетью в деревне Аль-Джина в провинции Алеппо, Сирия. 16 марта 2017
© AFP 2017 / Omar haj kadour
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В течение 30 дней после подписания законопроекта президент должен будет внести санкции против лиц и организаций, которые помогают правительству Сирии получить оружие массового поражения и ракетные технологии или оказывают ему другую военную помощь.

После утверждения палатой законопроект поступает на рассмотрение сената, а затем на подпись к главе государства. Как отметил в эфире радио Sputnik заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ Андрей Сидоров, у этого законопроекта широкий охват. 

"Законопроект был внесен несколько недель назад. У него достаточно широкий охват – он касается не только России, но и затрагивает Иран, "Хезболлах" и многих других. В отношении России действительно предполагается ввести санкции по поводу выяснения якобы имевших место военных преступлений при бомбардировках в Сирии. Ну что здесь сказать? Вот эта русофобская кампания, во многом подогревающая американский конгресс, продолжается: одновременно принята резолюция о назначении спецпрокурора по расследованию "вмешательства России" в президентские выборы в США. Поэтому принятие законопроекта – это только часть этой кампании. Если он пройдет через сенат и его подпишет президент, то исполнительные органы США получат легальные основания обращаться в суды, создавать всякие расследовательские комиссии и тому подобное", – сказал Андрей Сидоров.

Обвинения Запада об авиаударах по гражданским объектам никогда не находили подтверждения. Однако это, по мнению эксперта, США не убеждает.

"К сожалению, если общемировой "административный информационный ресурс" находится в руках США, то очень сложно доказывать правильность своей позиции. Трудно переубедить наших оппонентов, что мы боремся с одним злом, против терроризма", – отметил Андрей Сидоров.

Москва начала операцию против "Исламского государства" (террористическая организация запрещена в России) в Сирии 30 сентября 2015 года. Российские ВКС наносят удары по позициям террористов. В Минобороны неоднократно подчеркивали, что все бомбардировки осуществляются только после тщательной проверки разведывательной информации.

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