Мнение: Киев создает законодательную базу для "отжатия" храмов УПЦ МП

В четверг Верховная рада Украины намерена рассмотреть два законопроекта о статусе религиозных организаций. Политолог Денис Денисов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что цель этих законопроектов – в дальнейшем отрыве Украины от России.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил послания президенту Украины Петру Порошенко, президентам РФ и Франции, канцлеру Германии, папе Римскому и генсеку ООН по поводу рассмотрения Верховной радой Украины законов, направленных против Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), сообщает официальный сайт РПЦ.

В четверг Рада намерена рассмотреть два законопроекта. Законопроект №4511 "Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано парламентом Украины государством-агрессором" предполагает, что такие религиозные организации смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти. Законопроект №4128 уточняет минимальное число представителей религиозной общины, по решению которых может быть изменена подчиненность действующим на Украине религиозным центрам.

По мнению патриарха, попытки втянуть церковь в политическое противостояние недопустимы и могут привести к необратимым последствиям. Предстоятель РПЦ указал на то, что за 2014-2016 годы на территории Украины уже были насильственно захвачены более 40 храмов УПЦ МП.

На Украине действует каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры – Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

По мнению политолога Дениса Денисова, новые законодательные инициативы Рады – часть политики, направленной на "переформатирование" сознания граждан Украины.

"Мы прекрасно понимаем, что подобные законодательные инициативы – это составная часть общей политики, которая реализуется на государственном уровне и заключается в дальнейшем отрыве Украины от России, "переформатирования" сознания граждан страны. И в этом отношении Русская православная церковь и Украинская православная церковь Московского патриархата являются, безусловно, важными объектами для дальнейших нападок со стороны украинских радикалов", – сказал Денис Денисов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Киев сейчас готовится законодательно закрепить практику насильственного захвата имущества религиозных структур, признанных мировым православным сообществом.

"На Украине и так возникают большие вопросы относительно правовой ситуации. А сейчас просто на законодательном уровне будет упорядочен вопрос о том, как можно, извините за термин, "отжимать" храмы. В первую очередь – храмы Украинской православной церкви Московского патриархата, потому что именно эта церковь сейчас находится под наибольшей угрозой на территории Украины", – уверен Денис Денисов.

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