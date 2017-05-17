Крымский депутат: на Западе уже не могут не реагировать на действия Киева

Правозащитники Human Rights Watch назвали санкции Киева против российских сайтов ударом по свободе слова. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Украина все больше скатывается в противоречия с собственным народом.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch требует от президента Украины Петра Порошенко немедленно отменить блокировку российских сайтов, говорится в заявлении организации.

"Это очередной пример того, с какой легкостью президент Порошенко пытается неправомерно контролировать общественный дискурс на Украине. Порошенко может попытаться оправдать этот шаг, но это циничная, политически мотивированная атака против права на доступ к информации, которая затрагивает миллионы украинцев в их личной и профессиональной жизни", – заявила исследователь Human Rights Watch по Украине Таня Купер.

Директор украинского Института массовой информации Оксана Романюк сообщила Human Rights Watch, что правительство четко не обосновало необходимость такой широкой блокировки. По ее словам, претворить указ в жизнь будет трудно без изменения законодательства. Сейчас только суд вправе приказать интернет-провайдерам принять меры против конкретного сайта.

Депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik отметил, что даже на Западе уже не могут молчать о нарушениях прав граждан на Украине.

"То, что сделала Украина, это крупнейшее после государственного переворота нарушение прав миллионов украинцев на доступ к информации. Сегодня Украина, в первую очередь в лице президента Петра Порошенко, нарушает права собственных граждан, и это уже даже не тысячи, а миллионы украинцев. При этом, конечно же, то, что произошло, наносит урон украинскому государству на международной арене. Даже правозащитные организации не могут остаться в стороне от происходящего. Мы слышим уже заявления таких структур, как Human Rights Watch, Amnesty International, которые, в частности, ранее обвинили Украину в нарушении прав граждан, в противоправных действиях против тех людей, которые решили отпраздновать запрещенный, к сожалению, на Украине День Победы", – сказал Владислав Ганжара.

Он отметил, что санкции против российских компаний негативно скажутся на самой Украине, причем как на простых гражданах, так и на украинском бизнесе.

"Сегодня Украина еще больше скатывается в противоречия с собственным народом. Когда идут на такие шаги (блокировку российских сайтов – ред.), то мы понимаем, что, прежде всего, Киев пытается оградить собственных граждан от той информации, которую они могут получать в социальных сетях. Ведь "ВКонтакте" и "Одноклассники" – это то, что позволяло людям поддерживать родственные связи, дружественные отношения. Кроме того, для предпринимательского сектора, малого бизнеса Украины запрет бухгалтерской системы 1С может обернуться огромными проблемами. Так как альтернативной системы Украина сегодня предложить не может", – отметил депутат.

По его мнению, действия Киева лишний раз подтверждают, что демократии как таковой на Украине нет.

"Надеюсь, на международном уровне это не останется незамеченным, потому что это серьезный вызов. Сегодня Украина превращается в одно из самых закрытых государств мира. Такие меры, которые предприняты Киевом, говорят о том, что никакая демократия за последние три года на Украине не построена. Мы можем говорить о том, что за последние три года демократия просто разрушена. Ее нет", – заключил Владислав Ганжара.

Во вторник был обнародован указ Порошенко от 15 мая, которым он утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 российских граждан и 468 компаний.

В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. В среду указ украинского президента вступил в силу.

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