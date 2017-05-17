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Эксперт: "безвиз" для Украины – это потеря

18:0917.05.2017
(обновлено: 18:12 17.05.2017)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в БрюсселеПрезидент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Брюсселе
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Украина и Евросоюз окончательно оформили "безвиз". Украинский президент Петр Порошенко назвал это последним "прощай" советскому прошлому. Эксперт Эдуард Попов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что "безвиз" важен, в первую очередь, именно Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко назвал решение Евросоюза об отмене виз для украинских граждан последним ""прощай" советской и Российской империям".

"Сегодня совершенно исторический день для Украины, для моей 45-миллионной страны. Я совершенно уверен, что это исторический день для Европейского союза. Украина возвращается в европейскую семью. Украина говорит последнее "прощай" советской и Российской империям", – сказал Порошенко журналистам после церемонии подписания.

Женщина в аэропорту Борисполь в Киеве в ожидании вылета. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Политолог: поток украинских мигрантов в Европу может стать бесконтрольным

В среду председатель Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима для граждан Украины. Порошенко присутствовал на церемонии.

После подписания регламент будет опубликован в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней вступит в силу – ориентировочно 11 июня. 

Ведущий научный сотрудник Института русского зарубежья Эдуард Попов считает, что украинцы, въехав по "безвизу" в Европу, будут искать всевозможные пути для устройства там на работу. И в этом плане "безвиз" будет определенным плюсом для украинцев, но не для страны в целом.

"Хотя получение по этому "безвизу" документов на посещение стран Евросоюза сопряжено с немалыми для бедной Украины расходами и некоторыми трудностями, это некая дверь в Европу. Но для страны в целом – это потеря, потому что страна лишается самых активных, самых молодых и рабочих рук, и умных голов", – сказал Эдуард Попов в эфире радио Sputnik.

В целом же, по его мнению, безвизовый режим важен не столько украинцам, сколько украинскому президенту.

"Это больше важно не для рядовых граждан Украины, а для Порошенко, который, я напомню, пришел к власти, заявляя о том, что Украина не сегодня-завтра вступит в Европейский союз. Украина не вступит в Европейский союз как минимум в этом столетии, но Порошенко необходим какой-то козырь, чтобы продемонстрировать его, показать эрзац евроинтеграции Украины. Так вот "безвиз" для граждан Украины и является таким эрзацем – якобы Украина уже в ЕС. Но на самом деле в ЕС украинцы в качестве рабочей прислуги, а не Украина", – считает эксперт.

С отменой визового режима граждане Украины смогут въезжать в страны Шенгенской зоны, а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию на срок не более 90 суток в течение полугода. При этом разрешения на работу и учебу в Евросоюзе безвизовый режим не дает. 

Президент Украины Петр Порошенко выступает на открытии пятой сессии Верховной рады Украины
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Порошенко "развел" украинцев. Но не с Россией

Для пересечения границы украинцам понадобится биометрический паспорт, также рекомендуется иметь при себе обратный билет, подтверждение брони отеля, приглашение от родственников, медицинскую страховку и деньги из расчета не менее 45 евро на каждый день пребывания в ЕС.

В случае если к Украине возникнут "серьезные вопросы" относительно проблем с миграцией и безопасностью, безвизовый режим могут отменить. Введение такого механизма было условием для отмены виз для граждан Украины и Грузии.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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