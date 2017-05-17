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Эксперт о реакции Путина на скандал в США: РФ идет на беспрецедентные шаги

17:5417.05.2017
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Паоло Джентилони во время пресс-конференции в Сочи. 17 мая 2017Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Паоло Джентилони во время пресс-конференции в Сочи. 17 мая 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин заявил, что Россия готова предоставить конгрессу США запись переговоров Сергея Лаврова и Дональда Трампа, если у Вашингтона возникнет такое желание. Это заявление в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Григорий Добромелов.

Москва готова предоставить сенату и конгрессу США запись переговоров министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента Дональда Трампа, если у Вашингтона возникнет такое желание, заявил президент России Владимир Путин. 

"Если администрация Соединенных Штатов сочтет возможным, мы готовы предоставить запись беседы Лаврова с Трампом в сенат и конгресс США", – сказал Путин, выступая на пресс-конференции по итогам встречи с итальянским премьер-министром Паоло Джентилони.

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017
© Фото : МИД России
Мнение: запись беседы Лаврова и Трампа не даст партнерам в США "завраться"

Путин высоко оценил результаты встречи Лаврова и Трампа, а также прокомментировал шумиху вокруг того, что американский президент якобы сообщил российскому министру особо секретные сведения. По словам российского лидера, в США "развивается политическая шизофрения". Ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдавал Лаврову какие-то секреты", – сказал глава государства.

По мнению директора Института прикладных политических исследований Григория Добромелова, все новые внутриполитические скандалы в США показывают неспособность американского истеблишмента справиться с расколом, который возник после избрания президентом Дональда Трампа.      

"Внутриполитический кризис в Соединенных Штатах пробивает все новое и новое "дно", когда уже кажется, что хуже уже некуда. Но происходят какие-то странные события, которые все больше показывают неспособность американской политической системы справиться с тем расколом, который возник после избрания Трампа президентом. Тот факт, что приходится это комментировать главе другого государства, показывает всю глубину противоречий, которые есть сейчас внутри разных групп политической элиты США. В первую очередь, это, конечно же, показывает уровень недоверия, который есть у оппонентов Трампа к его команде", – сказал Григорий Добромелов в эфире радио Sputnik.  

По его мнению, на это достаточно нестандартное развитие ситуации Россия реагирует также нестандартным, но при этом точно выверенным способом.

"Абсолютно понятно, что (американским СМИ) ничего не стоило запросить эту информацию (о беседе с Лавровым) у администрации самого Трампа. Но поскольку их задача в первую очередь – дискредитировать Трампа и его попытки выстроить конструктивный диалог с Россией, то и Россия готова идти на беспрецедентные шаги по открытости. И даже предоставлять информацию, которая при других обстоятельствах оказалась бы достаточно непубличной, которую никогда не стали бы публиковать", – заключил Григорий Добромелов.

Скандал вокруг переговоров Трампа с Лавровым разразился из-за того, что, по словам источников газеты Washington Post, американский президент якобы сообщил российскому министру секретные данные, которые могут подвергнуть риску "критически  важный источник разведывательной информации" по группировке "Исламское государство" (запрещенная в РФ террористическая организация).

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