Мнение: запись беседы Лаврова и Трампа не даст партнерам в США "завраться"

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017

Россия готова предоставить США стенограмму переговоров Сергея Лаврова и Дональда Трампа. Член ОП России Георгий Федоров в эфире радио Sputnik выразил мнение, что обвинения в адрес американского президента – "долгая история".

Москва готова предоставить сенату и конгрессу США запись переговоров министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента Дональда Трампа, если у Вашингтона возникнет такое желание, заявил президент России Владимир Путин.

"Если администрация Соединенных Штатов сочтет возможным, мы готовы предоставить запись беседы Лаврова с Трампом в сенат и конгресс США", – сказал Путин, выступая на пресс-конференции по итогам встречи с итальянским премьер-министром Паоло Джентилони.

"Конечно, в том случае, если американская администрация этого захочет", – добавил российский лидер.

Как уточнил помощник президента России Юрий Ушаков, аудиозапись во время встречи Трампа с Лавровым не велась, есть только стенограмма.

Путин высоко оценил результаты встречи Лаврова и Трампа, а также прокомментировал шумиху вокруг того, что американский президент якобы сообщил российскому министру особо секретные сведения. По словам российского лидера, в США "развивается политическая шизофрения".

Президент Центра социальных и политических исследований, член Общественной палаты России Георгий Федоров полностью согласен с такой оценкой.

"Президент всегда реагирует на необоснованные вещи остро. Действительно, этот скандал похож на истерию и на шизофрению. Поэтому думаю, что это (готовность предоставить запись переговоров – ред.) такой намек на случай, если наши партнеры совсем заврутся", – сказал Георгий Федоров в эфире радио Sputnik.

По его мнению, обвинения в адрес Трампа за его якобы связи с Россией все еще не исчерпали себя.

"Думаю, что не исчерпали – это долгая история. Пока Трамп у власти, некоторые интересанты, политические силы будут время от времени эти мифы использовать, выносить их на белый свет, решая свои политические или иные задачи", – считает Георгий Федоров.

Скандал вокруг переговоров Трампа с Лавровым разразился из-за того, что, по словам источников газеты Washington Post, американский президент якобы сообщил российскому министру секретные данные, которые могут подвергнуть риску "критически важный источник разведывательной информации" по группировке "Исламское государство" (запрещенная в РФ террористическая организация).

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