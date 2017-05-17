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Политолог: в Германии четко указали Украине на ее место

16:5017.05.2017
(обновлено: 16:51 17.05.2017)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкПользователь с ноутбукомПользователь с ноутбуком
© РИА Новости / Константин Чалабов
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В Берлине назвали санкции Украины против российских СМИ не соответствующими европейским ценностям, подчеркнув при этом, что страна не является кандидатом в члены ЕС. Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik выделил два аспекта этого заявления.

Санкции Украины против российских СМИ не соответствуют европейским ценностям, заявил на брифинге официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

"Нет, не соответствуют", – сказал Зайберт, отвечая на вопрос журналиста о том, соответствуют ли европейским ценностям, которые должны разделять кандидаты на вступление в ЕС, санкции в отношении российских СМИ на Украине.

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"Это неправильная постановка вопроса. Она (Украина) не является кандидатом на вступление", – добавил Зайберт, подчеркнув, что "свобода СМИ в Европе является одной из важнейших ценностей".

Он также отметил, что ограничение доступа к российским СМИ не способствует улучшению отношений между РФ и Украиной.

Действия Киева также раскритиковали и другие европейские политики и правозащитники.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев считает ключевыми в заявлении  Зайберта слова о том, что Украина не является кандидатом на вступление в ЕС.

"И первое (что действия Киева не соответствуют европейским ценностям), и второе (что Украина не является кандидатом на членство в ЕС) – это абсолютная правда. С одной стороны, они (германские политики) таким способом как бы снижают претензии к Украине – мол, они еще даже не кандидаты в члены ЕС, что с них взять. А с другой стороны, они четко определяют Украине ее место: не надейтесь – вот основной тезис. Но в целом я не думаю, что будет какое-то, например, экономическое давление на Украину. Потому что после введения "безвиза" экономическое давление на Украину будет означать, что Украина (украинские граждане) переселится в Европу", – сказал Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik.

Таким образом, по его мнению, Запад не станет оказывать на Киев реальное давление. Однако на уровне риторики продолжит высказывать неодобрение.

"Так что раз уж "безвиз" дали, то придется экономические проблемы Украины не трогать. Но, возможно, что будут еще какие-то заявления, все сведется к набору неких ритуальных шагов, которые должны объяснить Украине, что Европа не хочет, чтобы она действовала таким образом", – считает политолог.

Во вторник был обнародован указ президента Украины Петра Порошенко, которым он утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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