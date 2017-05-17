Военный эксперт: спрятаться от "Арматы" под камуфляжем? Это детский лепет

Американцы проводят в Европе испытания системы камуфляжа Barracuda, надеясь сделать технику незаметной для танков "Армата", пишут СМИ. Военный обозреватель Виктор Баранец в эфире радио Sputnik назвал такие заявления рекламным ходом.

Американские военные в Европе начали испытания новейшего высокотехнологичного камуфляжа в условиях, максимально приближенных к боевым. Это стало ответом на появление у России танков "Армата" и других боевых машин, оснащенных новейшими оптико-электронными комплексами для разведки, пишет газета "Известия".

Испытания проводят на базе второго кавалерийского полка из состава американских сил в Европе, получившего комплекты мобильной системы камуфляжа Barracuda. Он делает военную технику менее заметной как в обычном, так и в инфракрасном диапазоне.

Эксперты, опрошенные "Известиями", отмечают, что спрос на новый камуфляж для западной бронетехники возник в связи со значительной модернизацией Российской армии. В частности, речь идет об оборудовании танка "Армата" и боевых машин семейства "Курганец" новейшими комплексами для обнаружения целей.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik отметил, что испытания в Европе носят политический и рекламный характер.

"С системой камуфляжа Barracuda американцы носятся давно. И я думаю, что сообщение о ее тестировании в Европе носит некий политизированный и рекламный характер, чтобы дополнить систему давления – показать, что они владеют не только оружием и боевой техникой, но еще и такими маскировочными средствами. Замечу, что российские конструкторы и инженеры так же работают над маскировочными средствами, и американцы об этом знают. Но их рекламирование Barracuda – это такой же "детский лепет", как и разговоры о том, что якобы их самолеты наши радары не замечают. Это "брехня", все это не соответствует действительности. Американцы стали чаще летать у наших границ, и наши РЛС прекрасно видят их ноу-хау – специальное покрытие самолета. А эту "сенсацию", которую они пытаются преподнести, мы не должны воспринимать всерьез, потому что это рекламная игра. Им хочется показать: мол, замаскируем свои танки и пушки, и русские нас не увидят. Но это несерьезный разговор", – сказал Виктор Баранец.

Полностью российская разработка Т-14 "Армата" – единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Построен на базе универсальной тяжелой платформы нового поколения, на которой можно производить танки, тяжелые боевые машины пехоты, инженерные машины, тяжелые БТР, машины поддержки танков, разведки и управления. Серийное производство Т-14 должно начаться в 2018 году.

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