Политолог: поток украинских мигрантов в Европу может стать бесконтрольным

В Страсбурге в среду подпишут последний документ для поездок граждан Украины в ЕС без виз. Вместе с тем политолог Евгений Бень в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Евросоюз не зря оставил за собой право отменить в будущем решение о безвизовом режиме.

Церемония подписания законодательного решения о введении Европейским союзом безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны Шенгенской зоны состоится среду в Страсбурге (Франция). Документ подпишут президент Европейского парламента Антонио Таяни и премьер председательствующей в сообществе Мальты Джозеф Мускат. На церемонии будет присутствовать президент Украины Петр Порошенко.

Предполагается, что уже с 11 июня украинские граждане смогут беспрепятственно путешествовать по странам ЕС. При этом придется соблюдать целый ряд требований. Ехать в Евросоюз можно только по биометрическим паспортам. Для пересечения границы с ЕС нужно иметь документы, которые подтверждают цели поездки и финансовые гарантии из расчета 50 евро в сутки. Въезжать на территорию ЕС без визы можно не дольше чем на 90 дней в течение полугода.

Евросоюз при этом оставляет за собой право приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

Как отметил в эфире радио Sputnik политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень, украинцы в своем большинстве поедут в Европу не в туристические поездки, а постараются найти себе работу, в том числе выйдут на нелегальные рынки труда.

"Пройдет полгода-год, и огромное количество украинцев окажутся в странах Евросоюза. Даже не нужно гадать, куда они будут стремиться – прежде всего, в страны с не очень жесткой системой контроля, например, в Испанию, Португалию, Италию. И там они будут пытаться осесть, перебиваясь разными заработками. Это гораздо перспективней, чем находиться без работы на Украине. Понятно, что многие из вновь прибывших будут стремиться занять любые рабочие места, в том числе будут пополнять и нелегальные рынки труда", – считает Евгений Бень.

По его мнению, приток украинских мигрантов в страны ЕС может стать бесконтрольным.

"Ситуация бесконтрольного притока вполне вероятна. И он станет бесконтрольным достаточно быстро, если политический кризис на Украине перейдет в новое качество. А все предпосылки для этого есть. И в этом случае, конечно, уставший от украинских мигрантов Евросоюз будет вынужден принимать меры и отказываться от безвизового режима", – предположил Евгений Бень.

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