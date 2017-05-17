Политолог: украинские военные потеряли веру в идеи Порошенко

Украинский военный продал МВД ЛНР списки личного состава части, в которой проходит службу. Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что нехватка денег – не единственная причина, которая толкнула военнослужащего на этот шаг.

Военнослужащий 8 полка сил специальных операций главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины продал МВД самопровозглашенной Луганской народной республики списки личного состава части, сообщили РИА Новости в Центре по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР.

"В начале мая на "горячую линию" МВД ЛНР позвонил гражданин 1978 г.р., военнослужащий 8 полка сил специальных операций ГУР Минобороны Украины. Мужчина предложил продать списки личного состава части, т.к. ему срочно необходимо было погасить кредит в банке, а в финансовой помощи командование и сослуживцы ему отказали", – рассказали в МВД.

По данным ведомства, за базу данных украинский военный запросил 15 тысяч гривен (около 600 долларов – ред.). Сообщается, что информация была передана в разработку оперативным службам МВД.

"Проведенная проверка подтвердила личность "продавца", его намерения и достоверность предлагаемой информации, после чего сделка состоялась", – уточнил собеседник агентства.

В МВД дополнили, что в настоящее время продолжается проверка причастности военнослужащих полка к преступлениям, совершенным на территории Донбасса. Сообщается, что МВД ЛНР готово и далее предоставлять денежное вознаграждение за информацию подобного рода. Ведомство также обвинило бойцов этого формирования в тяжких преступлениях на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в числе которых похищения людей, убийства и торговля оружием.

По словам политолога Владимира Корнилова, продажа украинскими военными информации или оружия – это перманентное явление.

"С начала этой войны (на юго-востоке Украины – ред.) чего мы только ни видели: и танки продавали, и информацию, и оружие, и боеприпасы. И все это продолжается, просто сейчас об этом меньше говорят. В принципе это перманентное явление, о котором иногда говорят даже сами украинские военные", – сказал Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, одна из причин таких поступков – попытка поправить финансовое положение.

"(Президент Украины Петр) Порошенко во время предвыборной кампании обещал вообще европейские зарплаты украинским силовикам, особенно тем, которые воюют в зоне так называемой АТО. Но понятно, что все эти обещания остались просто обещаниями, украинские граждане, и военные в том числе, влачат жалкое существование, по большому счету. При этом надо не забывать, что и мы переживали всякие войны, когда ситуация была еще хуже, но таких явлений в массовых масштабах, как сейчас на Украине происходит, не было", – отметил политолог.

Однако деньги – не единственно, что толкает украинских военнослужащих на такие шаги, считает Владимир Корнилов.

"Здесь не только нехватка денег, но и отсутствие веры в правоту киевского режима, который ведет эту карательную операцию на Донбассе. Не верят люди в те идеи, которые провозглашает Порошенко, не хотят следовать им. Соответственно, все это налагается друг на друга. И в итоге запросто многие украинские военные могут и перейти на другую сторону, и продать, и сбежать, и дезертировать", – заключил политолог.

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