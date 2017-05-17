Мнение: есть вероятность, что все дела Вороненкова – "не очень чистые"

СМИ сообщили о "темном юридическом прошлом" бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik высказал свое предположение на этот счет, однако подчеркнул, что точку в убийстве экс-депутата может поставить только следствие.

Убитый в Киеве бывший депутат Госдумы Денис Вороненков несколько лет работал в военной прокуратуре и ФСКН, не имея высшего юридического образования, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в следствии.

Следственный комитет выяснил, что в 1995 году Вороненков устроился в прокуратуру Рязанского военного гарнизона, где занимал должности следователя и помощника прокурора. При этом документы о юридическом образовании он показал работодателям только в феврале 1996 года, предоставив диплом Рязанского государственного университета имени Есенина. Следствие установило, что вместо положенных пяти лет Вороненков проучился в этом вузе всего три месяца, что, тем не менее, не помешало ему защитить сначала кандидатскую, а затем и докторскую диссертации.

Также оказалось, что при поступлении на юридический факультет в Рязани он прилагал справку об окончании в 1994 году Петрозаводского госуниверситета. Однако в вузе рассказали, что Вороненков никогда не посещал учебное заведение.

Как отметили источники издания, полученная информация не имеет прямого отношения к расследуемому преступлению, однако "характеризует Вороненкова как человека, склонного к аферам", одна из которых, возможно, стоила ему жизни.

Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. В МВД считают, что у убийцы были сообщники.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik отметил, что нечистым на руку Вороненкова считают даже те, кто относился к нему с сочувствием.

"Безусловно, существует очень большая вероятность того, что все дела Вороненкова – не очень чистые. То, что сам он был нечист на руку, признают даже те, кто относился к нему с симпатией или с сочувствием. Эти дела и могли привести к тому, что войдя в конфликт с партнерами, Вороненков мог стать жертвой мести с их стороны. Или стать жертвой определенного дележа активов между этими партнерами. Человек, который был вынужден бежать на Украину – а почему-то не в страны Европы – очевидно, хотел сохранить связи внутри этих не совсем прозрачных схем. И, соответственно, поплатился за это. Но, конечно, точку в этом деле может поставить только следствие", – сказал Богдан Безпалько.

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