Эксперт об оценке в Киеве блокировки сайтов РФ: $1 млрд – похоже на правду

На Украине оценили стоимость блокировки российских сайтов в $1 млрд. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что применять санкции к Сети – абсолютно глупая затея.

Председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко заявил, что для полного блокирования российских сайтов потребуется около двух лет и миллиард долларов.

"Если мы говорим о текущем указе президента, его надо выполнять, когда он вступит в действие. Если мы говорим о дальнейших действиях, то надо год-два и более, и где-то в рамках государства один миллиард долларов", – сказал Федиенко в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, заблокировать сайты возможно. "Скорее всего, мы будем блокировать не сайты, а всю автономную систему, на которой находятся эти сайты и другие платформы, не перечисленные в санкциях. Пользователь в конечном результате будет лишен не только доступа к таким сетям, как "ВКонтакте", а к другим платформам, которые находились в этой системе", – сказал Федиенко.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что стоимость и сроки, которые озвучил Александр Федиенко, вполне правдоподобны.

"Это может быть похоже на правду. Но стоимость будет зависеть от того, сколько на Украине операторов, какому количеству операторов нужно будет купить и поставить дорогостоящее оборудование – это изменение сети, это программно-аппаратные комплексы, которые нужно не только спроектировать, но и установить. То есть это задача действительно крайне сложная и очень дорогостоящая. В целом это похоже на построение Великой Китайской стены: к тому моменту, когда это все будет построено, оно превратится в чисто туристический объект", – сказал Дмитрий Мариничев в эфире радио Sputnik.

По его словам, существует множество сервисов, аналогичных российским соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", которые также имеют "корни" в РФ, и запретить их Киеву не удастся.

"Надо понимать, что существует большое количество сервисов, которые, в том числе, могут иметь российские корни, и эти сервисы будут децентрализованными – они будут предоставлять ровно тот же список услуг, как, например, социальная сеть "ВКонтакте", и заблокировать их будет нельзя, так как это не будет принадлежать субъекту в Российской Федерации, у него просто не существует владельца. И эти сервисы все больше набирают популярность. Вообще зачистка этого "ландшафта" со стороны Украины – это два раза сделать себе плохо", – сказал интернет-омбудсмен.

Кроме того, по его мнению, лазейки для пользования российскими сервисами на Украине "сто процентов" останутся.

"Так устроена Сеть, так устроен информационный мир, что они не могут не остаться. Это как бороться с распространением сплетен, это как человеку запретить рассказывать политические анекдоты – люди все равно это будут делать. Сеть – это такая же среда как воздух. И применять к ней санкции – то, что сейчас делает Украина – это на самом деле абсолютно глупая затея, все равно информация будет распространяться, и люди будут получать к ней доступ", – заключил Дмитрий Мариничев.

Во вторник президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка российских физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции. В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, а также запрещает доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru.

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