Политолог о заявлении главы ЛНР: на Украине будут изменения

Глава ЛНР назвал условие возвращения республики в состав Украины, для этого в Киеве должен смениться режим. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik выразил мнение, что нынешняя украинская власть с каждым днем теряет поддержку народа.

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий допустил возвращение региона в состав Украины. По его словам, для этого, в Киеве должен смениться режим.

"Неонацистский режим – это не вся Украина, не весь народ. Мы понимаем, что там есть здоровые силы, которые не просто поддерживают нас, а будут нас встречать, когда придет время. Это правда. Рано или поздно мы их простим, но после покаяния", – заявил политик в интервью газете "Известия".

Плотницкий отметил, что при сохранении той ситуации, которая сложилась сейчас, ни о каком возвращении "не может быть речи".

"Наши жители на референдуме сказали: "Мы – русский мир". И если Украина будет настроена пророссийски, с пониманием, что мы – братья, единая семья, это и есть русский мир, тогда это возможно", – добавил глава самопровозглашенной республики.

Референдум о самоопределении ЛНР прошел в мае 2014 года. После этого представители самопровозглашенной республики объявили суверенитет и выразили желание вступить в состав России, а также объединиться с ДНР в Новороссию.

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik выразил мнение, что нынешняя украинская власть с каждым днем теряет поддержку своего народа.

"Думаю, что это заявление неслучайно прозвучало после запретов на Украине георгиевских лент, запрета на доступ к соцсетям, а также некоторым интернет ресурсам. Каждый раз, после очередного хода киевской власти, думаешь, что большей глупости придумать невозможно, но они все ожидания умудряются превосходить. Они просто издеваются над сознанием граждан, которые вынуждены жить под их руководством. Заявление Плотницкого связано с тем, что не может бесконечно длиться такой ужас и такая глупость на территории, подконтрольной Киеву. Люди на Украине, мягко говоря, не довольны этой властью, поэтому и настроения в пользу изменений в стране растут. Плотницкий совершенно справедливо говорит, что сторонников смены власти немало. И на Украине будут изменения, в этом нет сомнений", – сказал Александр Дудчак.

По его мнению, здоровые силы, о которых говорит Плотницкий, действительно есть, как и основополагающие ценности, которые невозможно разрушить.

"Здоровых сил действительно много, это показало 9 мая. Сколько людей вышло на праздник, несмотря на все угрозы. Люди хотят показать несогласие с тем, что сейчас происходит на Украине, они показывают, что их не сломить. И таких людей много. Есть много предпосылок для того, чтобы вернуться к нормальному образу жизни, к нормальной логике, к тому, что было на протяжении десятилетий и веков. Это и память о Киевской Руси, о Богдане Хмельницком, о совместной победе над фашизмом – есть основополагающие ценности, которые разрушить невозможно, хотя это пытаются сделать, и которые могут вернуться очень естественно и в очень короткие сроки", – считает политолог.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!