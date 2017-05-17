Мнение: передача Трампом "сверхсекретной" информации имеет серьезную основу

Американские СМИ сообщили, какой именно секретной информацией Дональд Трамп поделился с Сергеем Лавровым на встрече в Вашингтоне. Профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik отметил, что для этого у американского президента были все основания.

Американский телеканал NBC News выяснил детали разговора президента США Дональда Трампа и главы российского МИД Сергея Лаврова. По данным источников, речь шла о планах террористов из "Исламского государства"* устроить теракт на борту самолета.

Встреча Трампа и Лаврова состоялась на прошлой неделе в Овальном кабинете Белого дома. Позднее СМИ сообщили, что американский лидер поделился с дипломатом сверхсекретной информацией об ИГ*.

Взорвать самолет террористы предполагали при помощи бомбы, вмонтированной в корпус ноутбука. Обнаружить ее при помощи обычного оборудования было бы затруднительно. Информация была получена Вашингтоном от израильской разведки, настаивавшей на неразглашении информации. NBC News отмечает, что раскрытие этой информацией может поставить под угрозу жизнь израильского агента, который был тайно внедрен в ряды ИГ* и предоставил Вашингтону данные о планах боевиков.

Накануне американские СМИ сообщили о том, что Трамп поделился с Лавровым совершенно секретной информацией, доступ к которой имели даже не все сотрудники Белого дома.

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев считает, что скандал искусственно раздут американской прессой.

"В отношении этих СМИ, которые раздули скандал, я бы сказал так: маразм крепчает. Основная часть этих СМИ финансируется представителями Демократической партии США, они владельцы и используют свой административный ресурс для того, чтобы печатать всякую белиберду", — сказал Александр Гусев в эфире радио Sputnik.

При этом, по его мнению, сознательно упускается суть, которая состоит в том, что Россия и США борются с международным терроризмом.

"Важно то, что президент США и министр иностранных дел России встретились, обменялись информацией. Да, Сергей Лавров получил информацию, и, наверное, она секретная. Но дело в том, что у нас с американцами есть договоренности об обмене информацией, касающейся борьбы с международными террористическими организациями. Поэтому передача любой информации – секретной, совершенно секретной, для служебного пользования – имеет под собой достаточно серьезную основу, базу. Эта база заключается в том, что две ведущие страны мира борются с международными террористами. Вот что принципиально важно", — отметил политолог.

По его словам, критика в отношении Дональда Трампа – продолжение внутриполитической борьбы в США.

"Нужно учитывать, что победа Дональда Трампа на выборах вызвала достаточно негативный фон в США, общество там в последнее время очень политизировано, итоги выборов демократов не удовлетворили. И эта неудовлетворенность способствует тому, что все действия нового президента рассматриваются даже не через лупу, а через микроскоп", — заключил Александр Гусев.



*Террористическая организация, запрещенная в России.



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