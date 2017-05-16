Мнение: запрет георгиевских ленточек – удар Украины по собственной истории

Украинским парламентом принят закон, вводящий ответственность за ношение георгиевских ленточек. В эфире радио Sputnik политолог Олег Онопко выразил мнение, что подобными шагами Киев отвлекает внимание граждан от насущных проблем на Украине.

Верховная рада Украины приняла закон, вводящий административную ответственность за георгиевские ленточки. Теперь документ должен подписать президент Петр Порошенко.

На законодательном уровне на Украине георгиевские ленточки до сих пор не были запрещены, однако каждый год перед Днем Победы власти настоятельно рекомендуют отказаться от них.

В законе использование георгиевской ленточки, ее ношение на одежде, изображение в произведениях искусства и СМИ или крепление на автомобилях определяется как "пропаганда". Такие нарушения будут караться денежным штрафом. Сама ленточка и предметы, на которых она изображена, подлежат конфискации. Повторное нарушение грозит увеличенным штрафом или административным арестом на срок до 15 суток.

В законе сделано исключение для орденов и медалей Великой Отечественной войны, в оформлении которых использована георгиевская лента.

В эфире радио Sputnik политолог Олег Онопко напомнил, что георгиевская ленточка не только в России, но и на всем пространстве бывшего СССР широко воспринимается как символ победы над нацизмом. В эту победу большой вклад внесли и украинцы – и пытаясь запретить этот символ Победы, украинская Рада фактически наносит удар по истории собственной страны.

"Я думаю, что на Украине здравомыслящие люди воспринимают это как злую иронию. И понимают, что украинские власти манипулируют смыслами. И то, что сейчас (спикер Верховной рады Андрей) Парубий и его соратники по коалиции пытаются закрепить, одновременно наносит удар и по истории их собственной страны", – считает Олег Онопко.

По его мнению, власти Украины этим шагом пытаются отвлечь внимание граждан от той ситуации, в которой оказалась страна.

"Акция исключительно символическая и призвана отвлечь внимание от тех насущных проблем, которые существуют на Украине. В первую очередь, социально-экономических, а также – безопасность, ситуация с евроинтеграцией… Но что важно понимать – принимая данный закон, украинские власти, скорее всего, рассчитывают криминализировать всех настоящих оппозиционеров, тех, которые рискуют собой и активно используют в акциях протеста, пикетах символику с георгиевской ленточкой", – полагает Олег Онопко.

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