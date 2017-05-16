Политолог о запрете Киевом российских соцсетей: "мне жаль Петра Порошенко"

В Mail.ru и "Яндексе" заявили, что санкции Киева не окажут влияния на их бизнес – пострадают от этих мер простые пользователи. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов, цель Киева – ограничить контакты украинцев с их друзьями в России.

Президент Украины официально ушел из российских соцсетей. Петр Порошенко объявил о закрытии своей официальной страницы "ВКонтакте". Ранее Порошенко одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", принадлежащих Mail.Ru Group, других сервисов этой компании, а также сервисов "Яндекса". В свою очередь, в Mail.Ru Group и в "Яндексе" заявили, что санкции Киева не окажут большого влияния на бизнес компаний – пострадают от этих мер обычные пользователи.

В эфире радио Sputnik политолог, журналист Юрий Светов выразил мнение, что украинские власти задались несбыточной мечтой: "закрыть" Россию для граждан своей страны.

"Мне вообще жаль Петра Порошенко. Что он мучается по мелочам: то российское телевидение запретит, то фильмы нельзя привозить, то российским артистам нельзя приезжать, теперь пришел черед социальных сетей. Может ему издать указ: закрыть Россию?.. Помните, мы в свое время уже смеялись по поводу выпуска где-то на Украине глобусе, где нет места России", – напомнил Юрий Светов.

По его мнению, основной смысл нового указа – в том, чтобы еще больше ограничить доступ граждан Украины к объективной информации.

"Я читал комментарии украинских политологов, которые говорят, что социальные сети пронизаны пророссийским контентом, что в них новости, неблагоприятные для Украины. Значит, отсекая сети, будут сочинять новости, благоприятные для Украины. И самое главное – это обрезать, обрубить контакты украинцев с их друзьями, родственниками, живущими в России, потому что по этим неформальным каналам притекает неблагоприятная для Порошенко информация", – предположил Юрий Светов.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

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