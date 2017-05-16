Экономист: Украина "очень последовательно и тщательно" наносит себе ущерб

Киев продлил санкции против российских банков и авиакомпаний. Также под ограничения попали ряд российских СМИ и соцсети. Экономист Павел Нефидов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобными указами "правит" исключительно политика.

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении санкций и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены ограничения. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Ограничительные меры введены в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". В указе о расширении санкций отмечается, что он вступает в силу со дня его опубликования.

Кроме того, Украина продлила санкции в отношении 30 российских банков. Причем, 12 из них лишились лицензий, а еще два были реорганизованы.

Также украинские власти продлили санкции в отношении ряда российских авиакомпаний, среди них "Аэрофлот", "Сибирь", "Глобус, "Россия". Ограничительные меры против перевозчиков введены сроком на один год и касаются "частичного или полного прекращения транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины", указано в документе.

Генеральный директор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов считает расширение списка антироссийских санкций чисто политическим решением.

"Это просто объединительный документ, который объединяет новые и старые санкции в один. Данными указами правит исключительно политика – Киеву постоянно надо присутствовать в информационном поле, поскольку украинский конфликт, как ни крути, постепенно теряет свою актуальность как в Европе, так и в США. Поэтому постоянно надо о себе заявлять. С точки зрения экономики – российские банки давно вышли из украинского бизнеса, а те, которые еще не вышли, находятся на завершающей стадии. Так что экономика как таковая здесь отсутствует, в данном случае идет игра на "кто правее, кто более националистичен"", – сказал Павел Нефидов в эфире радио Sputnik.

Что касается санкций против российских авиакомпаний, то авиасообщение между двумя странами, по словам экономиста, было прекращено еще более года назад. Поэтому ни о каком ущербе российским перевозчикам, так же как и банкам, речи не идет.

"Никакой экономической потери для российских авиакомпаний нет ни в каком виде, поскольку авиасообщения с Украиной нет уже достаточно длительное время. Если говорить, например, о "ЮТэйр", то у авиакомпании была украинская "дочка", которая выполняла какие-то очень ограниченные полеты. Но в целом, подчеркиваю, авиасообщения с Украиной нет уже полтора года. Украина сама очень последовательно и очень тщательно наносит себе экономический ущерб. И нам остается только печально наблюдать разрушение тех выгодных экономических связей, которые были у украинских и российских предприятий", – считает Павел Нефидов.

Украина впервые ввела ограничения против российских физических и юридических лиц в сентябре 2015 года, тогда под разные виды санкций попали 388 человек и 105 компаний. Затем черный список постепенно расширялся. Осенью 2016 года Киев ввел санкции против российских платежных систем, а в этом году – против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, БМ Банка ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБ) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

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